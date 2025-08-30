聽新聞
赫塞斯提對口高官通話 陸已讀未回

聯合報／ 國際中心、陳政錄／綜合報導

日經亞洲廿九日報導，該報已獲悉美國國防部長赫塞斯提議與中國大陸對口高官通話，但中方至今沒給出明確回答。

一位美國官員說，美方提議九月初，即九月三日中國在北京舉行紀念中國人民抗日戰爭與世界反法西斯戰爭後對話。若成真，這通電話將是川普第二任的首次美中軍對軍高層交流。

但匿名的美中現任和前官員說，中方對此猶疑，因北京沒看到雙邊關係有所改善的清楚途徑。這些官員說，美中對赫塞斯五月卅一日在新加坡香格里拉對話（香會）的演說解讀迥異。過去美中軍事領袖在香會會面，但現任中國防長董軍因不明原因缺席今年的活動。

中方認為，董軍是理所當然的對口人選，但美方對於和中共中央軍委副主席張又俠往來感興趣，中共中央軍委主席正是中國國家主席習近平。董軍官拜中國海軍上將，並非中共中央軍委成員，不掌握共軍的決策權，也不是中共中央政治局成員。

消息人士表示，美國國務卿魯比歐七月十一日在馬來西亞與中國外長王毅會面後，五角大廈就開始考慮和中國進行更多軍對軍交流。美國國務院當時聲明，美方認為，「魯王會」既有建設性又務實。

五角大廈考慮中的另一個深化美中兩軍合作途徑，是預定九月十七至十九日舉行的北京香山論壇。日本經濟新聞已獲悉，五角大廈負責中國、台灣與蒙古事務的副助理部長史密斯（Alvaro Smith）正考慮出席的可能性。但至今僅美國駐中大使館的武官已確認將出席。

