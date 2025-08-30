聽新聞
0:00 / 0:00

上合峰會將開幕 傳習莫會明登場

聯合報／ 特派記者廖士鋒／天津報導
上合組織峰會明天在天津舉行。（中新社）
上合組織峰會明天在天津舉行。（中新社）

上海合作組織峰會即將於卅一日揭開序幕，印度媒體報導，「習莫會」將於當天登場，本屆峰會的擴員狀況也受世界矚目，傳聞亞美尼亞已經申請正式入會。

印度總理莫迪即將到訪天津參加上合峰會，印度斯坦時報披露，「習莫會」將於卅一日登場，兩人上次會晤是去年十月，隨後雙方宣布在解決實際控制線軍事對峙的談判上取得突破。而莫迪在天津出席上合峰會期間將與習近平、俄羅斯總統普亭以及多位中亞國家領導人舉行會談。

此外，大陸中國外文局旗下「絲路瞭望」指出，今年一月上合組織新任秘書長葉爾梅克巴耶夫透露，上合組織正在審議的十四份申請文件之中，有六份是希望成為上合組織觀察員國，另外八份是希望獲得上合對話夥伴國地位。而今年七月十六日，亞美尼亞總理帕什尼揚證實，亞美尼亞已申請成為上合組織正式成員國。

許多西方國家視上合組織是一個和西方對抗的機構，是中俄兩國挑戰西方霸權的一種力量，面對上合組織的不斷擴容表達憂心，但上合組織已多次強調，上合不是封閉的，也不干涉內政，是將戰略安全、經濟發展和文化外交相結合，促進歐亞地區穩定的組織。

新華社援引負責上合組織大陸方面國家協調員工作的范先榮說法指，「上合組織將繼續打開大門，歡迎更多認同『上海精神』的國家加入『上合組織大家庭』」。他透露，下一步大陸還將推動上合組織政治安全、經貿人文、機制改革等領域合作齊頭並進。

作為峰會舉辦地，天津市現已在上合峰會周遭區域進行嚴密的安保防控措施。上合組織於二○○一年成立，從最初六國，目前已增加到十個會員國、二個觀察員國、十四個對話伙伴國。本屆上合組織天津峰會將有廿二位國家元首、十位國際組織負責人與會。

經貿 莫迪 習近平

延伸閱讀

莫迪2年首訪日本！聯手簽新約 瞄準半導體與中國角力

金正恩突訪北京！中國出「北韓牌」硬槓川普聯俄抗中策略？

美擴大關稅戰、習近平「一封信」讓中印關係融冰 專家諷川普促和有功

全球最高川普關稅正式生效！印度苦吞50% 專家曝長期風險

相關新聞

政府傳將查辦赴陸參加九三閱兵政要 北京：台各界參加「堂堂正正」

北京即將舉辦九三閱兵，我匿名國安官員向媒體表示，指標性人物去就會查辦，就此大陸國台辦29日表示，台灣各界代表人士赴北京參...

央視曝福建艦配齊航母「5件套」

中共在下周九三大閱兵前，央視報導福建艦等三艘航空母艦上的艦載機配備，已完成集艦載彈射戰機、隱身戰機、預警機、電子戰機、反...

上合峰會將開幕 傳習莫會明登場

上海合作組織峰會即將於卅一日揭開序幕，印度媒體報導，「習莫會」將於當天登場，本屆峰會的擴員狀況也受世界矚目，傳聞亞美尼亞...

陸批我不提日本殖民 梁文傑反酸：東北領土割讓俄羅斯呢？

中共將於九三舉行紀念抗日戰爭80周年的大閱兵，對於兩岸近期就此論戰，我方禁止公務員和曾任要職者參加相關活動，大陸國台辦則...

「台灣必歸」行政調查 陸委會：已對藝人告誡 再犯將「動用相關規定」　

文化部長李遠今表示，完成對藝人轉發央視「台灣必歸」貼文的行政調查，提醒遵守相關法令。對於此案，陸委會副主委梁文傑今天下午...

美參院軍委會主席訪台 陸外交部：強烈不滿

睽違九年，美國聯邦參議院軍事委員會共和黨籍主席韋克爾及共和黨參議員費雪今天抵台訪問，大陸外交部發言人郭嘉昆表示，美國會議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。