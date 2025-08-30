上合峰會將開幕 傳習莫會明登場

上海合作組織峰會即將於卅一日揭開序幕，印度媒體報導，「習莫會」將於當天登場，本屆峰會的擴員狀況也受世界矚目，傳聞亞美尼亞已經申請正式入會。

印度總理莫迪即將到訪天津參加上合峰會，印度斯坦時報披露，「習莫會」將於卅一日登場，兩人上次會晤是去年十月，隨後雙方宣布在解決實際控制線軍事對峙的談判上取得突破。而莫迪在天津出席上合峰會期間將與習近平、俄羅斯總統普亭以及多位中亞國家領導人舉行會談。

此外，大陸中國外文局旗下「絲路瞭望」指出，今年一月上合組織新任秘書長葉爾梅克巴耶夫透露，上合組織正在審議的十四份申請文件之中，有六份是希望成為上合組織觀察員國，另外八份是希望獲得上合對話夥伴國地位。而今年七月十六日，亞美尼亞總理帕什尼揚證實，亞美尼亞已申請成為上合組織正式成員國。

許多西方國家視上合組織是一個和西方對抗的機構，是中俄兩國挑戰西方霸權的一種力量，面對上合組織的不斷擴容表達憂心，但上合組織已多次強調，上合不是封閉的，也不干涉內政，是將戰略安全、經濟發展和文化外交相結合，促進歐亞地區穩定的組織。

新華社援引負責上合組織大陸方面國家協調員工作的范先榮說法指，「上合組織將繼續打開大門，歡迎更多認同『上海精神』的國家加入『上合組織大家庭』」。他透露，下一步大陸還將推動上合組織政治安全、經貿人文、機制改革等領域合作齊頭並進。

作為峰會舉辦地，天津市現已在上合峰會周遭區域進行嚴密的安保防控措施。上合組織於二○○一年成立，從最初六國，目前已增加到十個會員國、二個觀察員國、十四個對話伙伴國。本屆上合組織天津峰會將有廿二位國家元首、十位國際組織負責人與會。