央視曝福建艦配齊航母「5件套」

中共在下周九三大閱兵前，央視報導福建艦等三艘航空母艦上的艦載機配備，已完成集艦載彈射戰機、隱身戰機、預警機、電子戰機、反潛直升機「五件套」，尤其透過搭載殲-15Ｄ電子戰飛機強化資訊戰能力，可在航母編隊奪取制空權中發揮重要作用。

央視報導並指出，目前，福建艦入列已進入最後的攻堅時刻。

近日，央視四套播出「向海圖強！中國航母三艦齊輝」節目，集中揭秘解放軍殲-15「飛鯊」艦載機家族的新成員殲-15Ｄ，填補中國航母編隊電子戰能力的空白，可在未來航母編隊奪取制空權中發揮重要作用。

殲-15Ｄ是一型雙座艦載電子戰飛機，集電子干擾和打擊能力於一體，機身拆除航炮和部分武器掛架，加裝電子戰吊艙和有源干擾設備，可對雷達、通信系統實施壓制。

大陸軍事評論員宋忠表示，目前各軍事大國基本都形成了「無電戰、不空戰」的資訊時代空戰理念，這從側面可以看出電子戰機的重要作用。他說，在聯合作戰體系中，先敵發現先敵開火成為制勝法寶。而要想實現這樣的超視距打擊，壓制敵方的探測手段、提升己方的探測能力，電子戰機的資訊戰能力尤為關鍵。

央視報導稱，一艘成熟的航母需具備制空、制海、預警，電子對抗及反潛等能力，支撐這些能力的核心艦載機體系被稱為「航母五件套」，其中包括隱身艦載戰鬥機、多用途彈射艦載戰鬥機、固定翼艦載預警機、固定翼電子戰機和反潛直升機。央視引述大陸專家稱，福建艦將集齊前述「五件套」。