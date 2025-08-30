代理人轉發央視貼文是「與中共黨政軍合作」 陸委會：藝人也要負責

陸委會指有廿三名台灣藝人配合中共官媒央視轉發「台灣從來不是一個國家」等貼文，對藝人展開行政調查。陸委會副主委梁文傑昨天表示，「我們所調查的並不是這些貼文的文字內容本身，調查的是你和中共黨政軍機關的合作行為」。他說，此次調查結果，雖然很多人說是經紀公司代為操作，不知道會違反兩岸條例，或說經此次調查後，不會再做，但根據民法，代理人做的事本人也要負責，上述行為客觀上就是和中共黨政軍的合作行為。

梁文傑說，過去政府對赴陸發展藝人並未做過類似調查和懲處，若下一次還有相同狀況，「那就必然要動用相關的規定」。

陸委會強調，兩岸條例第三十三條之一第一項規定，台灣地區人民、法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，不得與大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關（構）、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益之機關（構）、團體為任何形式之合作行為，亦不得與大陸地區人民、法人、團體或其他機構，為涉及政治性內容之合作行為。違反者罰則根據違反的具體內容而不同，但主要為罰鍰，可處新台幣十萬元以上、五十萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。