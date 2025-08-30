查藝人赴陸 演藝工會：政府應給清晰標準與法源

針對台灣赴中發展藝人「台灣必歸」調查，文化部長李遠溫情喊話，不忘提醒「中國可以一夕之間剝奪你的一切」，陸委會副主委則強硬表示「再犯將有動作」。台灣電視劇製作產業聯合總會會長林錫輝、演藝工會理事長曹雨婷、圈內資深經紀人分別提出建言。

林錫輝認為台灣藝人可以表達「統一」或「獨立」，但高喊「武統」就該受到嚴厲譴責。林錫輝直指台灣影視圈夾在兩岸之間「舉步維艱」，陸委會訂定懲罰條款，是給影視業者保障，但都是亡羊補牢；應由文化部推動協助開拓國際市場，像二○一七年大陸「限韓令」，韓國轉向日本，如此就算台灣沒有大陸市場，業者仍可活下去。他也引用製作人汪怡昕所說，回台灣的不代表愛台灣，去大陸也不一定愛大陸，實說一句，就是逐利、為了生存而已。

演藝工會理事長曹雨婷對文化部作法表示明確支持，希望政府提供清晰標準與法律依據給藝人，避免模糊、強制表態。她表示，工會不對藝人的具體政治立場（如親中行為）提供批評或譴責；重心在制度操作與藝人保護。她也喊話：「最後也希望我們演藝圈團結一致，希望給予我們更多舞台給我們展現更多的表演才藝回饋給更多的觀眾。」

不具名資深經紀人話講得很白：「根本上就沒有用，一旦懲處落實，只是逼大家選邊站，金馬獎就是血淋淋的歷史，全亞洲最有指標性的電影如今跟地方影展差不多，要非黑即白可以，要不要認清籌碼？」