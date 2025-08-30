新聞眼／影劇圈進退兩難 台灣面對大陸的縮影

藝人涉統戰遭約談，文化部長李遠發表千字文籲「請記得我們台灣」，強調文化不應淪為政府宣傳工具。同樣地，文化也不應成為戰場，藝人不應成為戰棋。

文化部昨喊話後，藝人對外一概沉默，講也不是、不講也不是，任何舉動都會被貼上愛台／舔共標籤，索性集體失聲。

對岸市場大、賺錢快、舞台多，藝人去大陸發展是可以理解的，但當中國不是只想讓你紅，而是要藉由你的口表態、宣揚，這就成了「即使不想碰政治，政治仍會找上你」的兩岸關鍵問題。

這也是李遠所言，「這個市場雖然很大，但是它不是給有才華的人表現的，它只是用這個市場來誘惑你，把你打造成他們想要的樣子，你們充其量只是他們能夠控制的工具」。

這是文化產業的兩難，也是台灣面對中國大陸的縮影，不只影劇圈，無數產業，進退兩難。

事件的本質，不在於藝人愛不愛台灣，而是要讓他們有機會在台灣活得好、做得下去。文化部這次處理得溫柔，先理解藝人的微博帳號可能被經紀人代管、再提醒可能觸法、最後提供回台發展這一出路。然而，如果要人回家，要先有家給他們住，不要只是在他們被強迫發文了以後才關心。

大陸幅員廣大人才濟濟，能在當地闖出名堂，曾是回台灣可以引以為傲的榮耀，而如今，藝人們變得低調再低調，明明戲約不斷名利雙收，與一堆大陸老戲骨相提並論，現在遇到媒體，只會說：「你就當我是空氣！」更有甚者，直接斷掉跟台媒的溝通管道，多一事不如少一事。

某宮鬥劇在台大受歡迎，台媒透過中間人牽線，以電話訪問主要演員，原本是再正常不過的交流，但後來牽線人竟被大陸廣電總局關切，看得出是兩岸關係緊繃產生的僵局。