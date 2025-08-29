聽新聞
政府傳將查辦赴陸參加九三閱兵政要 北京：台各界參加「堂堂正正」

聯合報／ 特派記者廖士鋒／天津即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮29日表示，台灣各界代表人士赴北京參加抗戰勝利80周年紀念活動，「是秉持民族大義的體現，是堅持正義良知的體現，堂堂正正，無可厚非」。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦發言人朱鳳蓮29日表示，台灣各界代表人士赴北京參加抗戰勝利80周年紀念活動，「是秉持民族大義的體現，是堅持正義良知的體現，堂堂正正，無可厚非」。（記者廖士鋒／攝影）

北京即將舉辦九三閱兵，我匿名國安官員向媒體表示，指標性人物去就會查辦，就此大陸國台辦29日表示，台灣各界代表人士赴北京參加抗戰勝利80周年紀念活動，「是秉持民族大義的體現，是堅持正義良知的體現，堂堂正正，無可非議」，大陸方面並警告，對於民進黨政府個別人公開叫囂，甘當台獨打手、幫兇，「我們將依法追責，堅決打擊」。

9月3日北京將舉行抗戰勝利 80周年紀念活動，多家媒體引述匿名國安官員警告稱，「只要指標性人物去九三閱兵，我們就會依法查辦」，但又說截至目前為止沒有收到哪個知名的卸任官員要去。

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮29日晚間表示，抗戰勝利是全民族的勝利，也是世界反法西斯戰爭勝利重要組成部分。為了民族解放、台灣光復打敗日本法西斯，包括台灣同胞在內的全體中華兒女為此付出巨大犧牲、作出重要貢獻。

她強調，「台灣各界代表人士來京參加抗戰勝利80周年紀念活動，是秉持民族大義的體現，是堅持正義良知的體現，堂堂正正，無可厚非，有利於兩岸同胞銘記歷史、緬懷先烈，弘揚偉大抗戰精神，共同致力於兩岸關係和平發展、中華民族偉大復興」。

朱鳳蓮批評道，民進黨當局對此如臨大敵，百般阻撓、威脅恐嚇完全喪失民族立場，背棄正義和良知，嚴重違背兩岸同胞意願，嚴重傷害兩岸同胞感情，充分暴露其「台獨」本性，「卑鄙齷齪，令人不齒」。她警告，民進黨當局個別人公開叫囂，甘當台獨打手、幫兇，「我們將依法追責，堅決打擊」。

此前在8月27日國台辦記者會上，朱鳳蓮宣布九三閱兵將邀請包括台灣同胞在內的各界代表人士出席，但並未具體回應有哪位台灣政要確定將會出席，翌日的大陸國防部記者會上，發言人張曉剛也沒有具體回應是否邀請來自台灣的抗戰老兵參加典禮。

