林佳龍訪菲律賓 中國向菲方提出強烈抗議

針對外交部長林佳龍率經貿考察團訪問菲律賓，中國外交部今晚表示，中方對此堅決反對，已在北京和馬尼拉向菲方提出嚴正交涉和強烈抗議，揚言「菲方踩踏中方紅線的行為必將付出代價」。

中國外交部官網晚上8時發布答記者問新聞稿，首度對林佳龍訪菲作出回應，重話抨擊菲方。

中國外交部發言人宣稱，「菲律賓『縱容』林佳龍以所謂基金會負責人身分『竄訪』，為台獨分裂勢力從事反中活動提供舞台，嚴重違反國際關係基本準則和菲方在涉台問題上所作承諾」。

中國外交部發言人並稱，近期菲方在涉台問題上採取一系列錯誤和挑釁言行，持續虛化掏空一個中國原則，持續損害中菲關係，再次暴露菲律賓政府「言而無信的惡劣品質」。中方對此堅決反對，已在北京和馬尼拉向菲方提出嚴正交涉和強烈抗議。

中國外交部發言人還稱，「中方敦促菲方恪守一個中國原則和中菲建交公報精神，懸崖勒馬、改邪歸正，不得在中方核心利益問題上玩火，停止向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅定意志」。

中國外交部發言人最後揚言，「菲方踩踏中方紅線的行為必將付出代價，由此產生的一切後果必須由菲方承擔」。

今天稍早，中國罕見宣布派遣軍隊與海警在近期與菲律賓數度衝突的黃岩島海空域巡邏。

共軍南部戰區通報，今天組織海空兵力在黃岩島海空及周邊區域展開「戰備警巡」，宣稱6月以來，南部戰區部隊組織海空兵力持續加強黃岩島海空域巡邏警戒，進一步強化有關海空域管控力度，堅決捍衛國家主權安全，堅決維護南海地區和平穩定。

中國海警局隨後通報，今天在黃岩島海域及周邊區域展開「執法巡查」。宣稱8月以來，中國海警持續加強黃岩海域及周邊區域執法巡查，依法依規展開跟蹤監視、喊話警告、攔阻驅離，進一步強化有關海域管控力度，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

中國社群近日盛傳，中方已派出拖船，很可能對菲律賓在仁愛礁長期坐灘的海軍登陸艦「馬德雷山號」（BRP Sierra Madre）出手，將這艘已廢棄但有菲國士兵看守的廢棄船隻拖走。