快訊

曾被視為運動部長熱門人選 「他」讚李洋棄年領3千萬代言費入閣

彭振聲偵訊消失1小時13分後認罪！民眾黨批「清洗筆錄」 北檢發聲澄清

陸拒協發除籍證明 陸委會：對岸讓在台陸配不安心

中央社／ 台北29日電
大陸委員會下午舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。聯合報系記者陳正興／攝影
大陸委員會下午舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。聯合報系記者陳正興／攝影

中國大陸國台辦以「一中原則」為由，拒絕協助提供在台定居原陸籍人士註銷陸戶籍證明。陸委會表示，不可能用「台灣省」名義提出要求，對岸政府刻意讓在台陸配活得不安心。

大陸委員會（陸委會）29日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

移民署要求在台定居的原陸籍人士補件「喪失原籍證明」。梁文傑表示，大部分陸配願意配合，也順利地返回中國大陸向當地公安局提出申請；不過有50名陸配反映，地方公安局或公證單位不願意配合，拒絕的理由千奇百怪。

他表示，出於這樣的狀況，所以將所有陳情案蒐集起來後，循兩岸兩會（海基會、海協會）管道告知對岸部分陸配遇到困難，中國大陸地方實在太大，有些地方不太清楚政策；後來確實在這50人中，有幾位順利地拿到證明。

梁文傑強調，這是透過兩岸兩會管道，由海基會發函給海協會去處理問題；國台辦說要以「台灣省」名義提出要求，「我們不可能用什麼台灣省的名義去向對方提出要求」。

他重申，這次專案是為了保障陸配在台身分完整性，如果對岸地方政府或地方公安單位不配合，這是讓在台陸配的台灣身分完整性不被確保，倘若其日後遇到檢舉雙重身分、雙重戶籍等狀況，那就得依法處理。

梁文傑說明，在台陸配的身分只要要件不成立，永遠都是不成立的，專案正是為了保障在台陸配的身分，「對岸刻意要讓這些人在台灣活得不安心，真正對不起這些陸配朋友的是對岸政府」。

梁文傑提到，這波專案有7%左右尚未完成，其中包括尚未聯絡到當事人案例，移民署會與各個單位配合去試圖聯繫上這些人，不會單純出於當事人沒有完成補件就直接取消身分，移民署正在用盡全力尋找這些人。

陸配 移民署 梁文傑

延伸閱讀

查處唱和中共藝人 陸委會：調查完成口頭告誡

陸批我不提日本殖民 梁文傑反酸：東北領土割讓俄羅斯呢？

「台灣必歸」行政調查 陸委會：已對藝人告誡 再犯將「動用相關規定」　

台39間高中有共產黨組織？梁文傑：年輕人對共產主義有幻想很正常

相關新聞

陸批我不提日本殖民 梁文傑反酸：東北領土割讓俄羅斯呢？

中共將於九三舉行紀念抗日戰爭80周年的大閱兵，對於兩岸近期就此論戰，我方禁止公務員和曾任要職者參加相關活動，大陸國台辦則...

美參院軍委會主席訪台 陸外交部：強烈不滿

睽違九年，美國聯邦參議院軍事委員會共和黨籍主席韋克爾及共和黨參議員費雪今天抵台訪問，大陸外交部發言人郭嘉昆表示，美國會議...

中菲南海角力！共軍黃岩島「戰備警巡」 稱強化管控

中菲南海角力持續下，據人民網，共軍南部戰區29日組織海空兵力，「位中國黃岩島領海周邊海空域開展戰備警巡」，強調黃岩島是大...

央視再曝福建艦進展 稱艦載機群「五件套」齊備

中共將於九三大閱兵之際，央視再發訊談及福建艦等三艘航空母艦上的艦載機配備，稱福建艦將集齊艦載彈射戰機、隱身戰機、預警機、...

中國九三閱兵26國領導人將出席 這3人同框畫面全球關注

中國和北韓28日官宣北韓領導人金正恩將出席中國9月3日「抗戰勝利80周年」閱兵式。這將是金正恩時隔6年多再度訪問中國，更...

BBC解析93閱兵出席名單 習秀手中籌碼 展現外交勝利

中國將於9月3日「抗戰勝利80周年」紀念活動，外媒和輿論普遍認為，這場規模空前的北京大閱兵，不僅是紀念抗戰勝利，更是習近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。