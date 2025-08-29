陸拒協發除籍證明 陸委會：對岸讓在台陸配不安心

中國大陸國台辦以「一中原則」為由，拒絕協助提供在台定居原陸籍人士註銷陸戶籍證明。陸委會表示，不可能用「台灣省」名義提出要求，對岸政府刻意讓在台陸配活得不安心。

大陸委員會（陸委會）29日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

移民署要求在台定居的原陸籍人士補件「喪失原籍證明」。梁文傑表示，大部分陸配願意配合，也順利地返回中國大陸向當地公安局提出申請；不過有50名陸配反映，地方公安局或公證單位不願意配合，拒絕的理由千奇百怪。

他表示，出於這樣的狀況，所以將所有陳情案蒐集起來後，循兩岸兩會（海基會、海協會）管道告知對岸部分陸配遇到困難，中國大陸地方實在太大，有些地方不太清楚政策；後來確實在這50人中，有幾位順利地拿到證明。

梁文傑強調，這是透過兩岸兩會管道，由海基會發函給海協會去處理問題；國台辦說要以「台灣省」名義提出要求，「我們不可能用什麼台灣省的名義去向對方提出要求」。

他重申，這次專案是為了保障陸配在台身分完整性，如果對岸地方政府或地方公安單位不配合，這是讓在台陸配的台灣身分完整性不被確保，倘若其日後遇到檢舉雙重身分、雙重戶籍等狀況，那就得依法處理。

梁文傑說明，在台陸配的身分只要要件不成立，永遠都是不成立的，專案正是為了保障在台陸配的身分，「對岸刻意要讓這些人在台灣活得不安心，真正對不起這些陸配朋友的是對岸政府」。

梁文傑提到，這波專案有7%左右尚未完成，其中包括尚未聯絡到當事人案例，移民署會與各個單位配合去試圖聯繫上這些人，不會單純出於當事人沒有完成補件就直接取消身分，移民署正在用盡全力尋找這些人。