快訊

卸任前吐真心話？國發會主委嘆國家「顏色至上」 半導體紅利年限曝光

23位藝人被約談 陸委會解釋調查目的…再犯將「動用相關規定」

羽球世錦賽／「最美女雙」最後一舞！志田千陽、松山奈未首闖四強保底銅牌

查處唱和中共藝人 陸委會：調查完成口頭告誡

中央社／ 台北29日電
大陸委員會下午舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。聯合報系記者陳正興／攝影
大陸委員會下午舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。聯合報系記者陳正興／攝影

陸委會、文化部查處唱和中共的台灣藝人。陸委會今天表示，共計調查23名藝人，客觀上確實與中共黨政軍有合作行為；由於這是第一次調查，先給予口頭告誡，不會有其他懲處。

大陸委員會（陸委會）29日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，這波調查起於今年3月7日、8日有台灣藝人配合中國大陸官媒央視轉發「一起轉發！這是台灣的唯一稱謂！#中國台灣省#」圖文，在這些藝人中，有部分人也在去年5月、10月中共「聯合利劍」兩次軍演有類似貼文。

他說，這波調查不是針對貼文內容，調查的是當事人與中共黨政軍機關的合作行為，央視毫無疑問地是黨媒、黨政軍機關。被調查者多說這是經紀公司代為操作，也有些人說不知道這樣做會違反兩岸條例；另也有些人承諾，經過這次調查後，不會再做同樣的事。

梁文傑說明，這件事情在客觀上確實是與中共黨政軍有合作行為，儘管藝人主觀將責任推給經紀公司，或說不知道這樣觸法；除非藝人可以佐證，曾經對經紀公司的行為表達反對、不贊成，否則客觀上確實是構成合作行為。

他說，將責任推給經紀人「不太說得過去」。經紀人是代理人，在民法裡面，代理人用本人名義處理事情，本人就必須要負責，「推給經紀公司，是在法律上面是說不過去的」、「不要以為經紀公司幫你做的事情，自己就不用負責」。

梁文傑表示，由於過往對於類似行為沒有做過調查與懲處，這是第一次做調查，在這次調查結束後，已完成對相關藝人的告知與告誡，不會有其他懲處；「如果下一次還有相同狀況，那就必須要動用相關規定。」

梁文傑強調，這波調查不是以懲處為目的，是要讓台灣藝人在對岸要求做些什麼的時候有理由去拒絕，「我們相信下一次大家都會有拒絕的理由」；另也要讓大家知道，政府是認真的，台灣民眾過去長久忍受對岸對台灣藝人威脅、利用，現在狀況不一樣了。

藝人 中共 梁文傑

延伸閱讀

陸批我不提日本殖民 梁文傑反酸：東北領土割讓俄羅斯呢？

「台灣必歸」行政調查 陸委會：已對藝人告誡 再犯將「動用相關規定」　

台39間高中有共產黨組織？梁文傑：年輕人對共產主義有幻想很正常

藍委嗆廢陸委會...梁文傑：依憲法、兩岸條例處理兩岸關係 角色不變

相關新聞

陸批我不提日本殖民 梁文傑反酸：東北領土割讓俄羅斯呢？

中共將於九三舉行紀念抗日戰爭80周年的大閱兵，對於兩岸近期就此論戰，我方禁止公務員和曾任要職者參加相關活動，大陸國台辦則...

中菲南海角力！共軍黃岩島「戰備警巡」 稱強化管控

中菲南海角力持續下，據人民網，共軍南部戰區29日組織海空兵力，「位中國黃岩島領海周邊海空域開展戰備警巡」，強調黃岩島是大...

美參院軍委會主席訪台 陸外交部：強烈不滿

睽違九年，美國聯邦參議院軍事委員會共和黨籍主席韋克爾及共和黨參議員費雪今天抵台訪問，大陸外交部發言人郭嘉昆表示，美國會議...

央視再曝福建艦進展 稱艦載機群「五件套」齊備

中共將於九三大閱兵之際，央視再發訊談及福建艦等三艘航空母艦上的艦載機配備，稱福建艦將集齊艦載彈射戰機、隱身戰機、預警機、...

中國九三閱兵26國領導人將出席 這3人同框畫面全球關注

中國和北韓28日官宣北韓領導人金正恩將出席中國9月3日「抗戰勝利80周年」閱兵式。這將是金正恩時隔6年多再度訪問中國，更...

BBC解析93閱兵出席名單 習秀手中籌碼 展現外交勝利

中國將於9月3日「抗戰勝利80周年」紀念活動，外媒和輿論普遍認為，這場規模空前的北京大閱兵，不僅是紀念抗戰勝利，更是習近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。