查處唱和中共藝人 陸委會：調查完成口頭告誡

陸委會、文化部查處唱和中共的台灣藝人。陸委會今天表示，共計調查23名藝人，客觀上確實與中共黨政軍有合作行為；由於這是第一次調查，先給予口頭告誡，不會有其他懲處。

大陸委員會（陸委會）29日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，這波調查起於今年3月7日、8日有台灣藝人配合中國大陸官媒央視轉發「一起轉發！這是台灣的唯一稱謂！#中國台灣省#」圖文，在這些藝人中，有部分人也在去年5月、10月中共「聯合利劍」兩次軍演有類似貼文。

他說，這波調查不是針對貼文內容，調查的是當事人與中共黨政軍機關的合作行為，央視毫無疑問地是黨媒、黨政軍機關。被調查者多說這是經紀公司代為操作，也有些人說不知道這樣做會違反兩岸條例；另也有些人承諾，經過這次調查後，不會再做同樣的事。

梁文傑說明，這件事情在客觀上確實是與中共黨政軍有合作行為，儘管藝人主觀將責任推給經紀公司，或說不知道這樣觸法；除非藝人可以佐證，曾經對經紀公司的行為表達反對、不贊成，否則客觀上確實是構成合作行為。

他說，將責任推給經紀人「不太說得過去」。經紀人是代理人，在民法裡面，代理人用本人名義處理事情，本人就必須要負責，「推給經紀公司，是在法律上面是說不過去的」、「不要以為經紀公司幫你做的事情，自己就不用負責」。

梁文傑表示，由於過往對於類似行為沒有做過調查與懲處，這是第一次做調查，在這次調查結束後，已完成對相關藝人的告知與告誡，不會有其他懲處；「如果下一次還有相同狀況，那就必須要動用相關規定。」

梁文傑強調，這波調查不是以懲處為目的，是要讓台灣藝人在對岸要求做些什麼的時候有理由去拒絕，「我們相信下一次大家都會有拒絕的理由」；另也要讓大家知道，政府是認真的，台灣民眾過去長久忍受對岸對台灣藝人威脅、利用，現在狀況不一樣了。