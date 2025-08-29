陸批我不提日本殖民 梁文傑反酸：東北領土割讓俄羅斯呢？

中共將於九三舉行紀念抗日戰爭80周年的大閱兵，對於兩岸近期就此論戰，我方禁止公務員和曾任要職者參加相關活動，大陸國台辦則批我不提日本殖民史，有「戀殖」心態，喪失民族立場等。陸委會副主委兼發言人梁文傑今天表示，「我也想問對方，為什麼不提俄羅斯把中國東北的這些領土割讓的、搶奪過去的這些歷史事實為什麼也不提」。

梁文傑首先就我政府是否舉辦相關紀念活動表示，政府各個相關機關，都有在辦紀念活動，主要是國防部跟退輔會，但可能是因為它們經費被「統刪」了不少，沒有花大錢做宣傳，所以大家可能不太知道，但還是建議大家去參加。

梁文傑接著說，至於國台辦說我們為什麼不提日本殖民統治的歷史，「我也想問對方，為什麼不提俄羅斯把中國東北的這些領土割讓的、搶奪過去的這些歷史事實為什麼也不提」。

他表示，在這邊做口水戰是沒有意義的，我方還是堅持我們的觀點，「對日戰爭是中華民國政府所領導的，真正有貢獻的只有中華民國政府的軍隊，中國共產黨在對日戰爭之中是毫無貢獻可言的」。

有關統派團體可能出席，以及目前無主要西方國家出席中共九三閱兵，梁文傑說，必然會有台灣的統派團體參加，70周年時也是一樣，我們重視的是去參加的團體不可涉及與陸方從事任何合作行為，否則要依兩岸條例處理，若曾任國防外交以及國安相關職務，根據兩岸條例可剝奪退休俸。

梁文傑並指，此次會參加的，是俄羅斯、朝鮮、伊朗等國，「讓人有一點覺得頗為荒謬」，因為二戰的主要意義是對抗當時的極權統治國家，義大利、德國、日本等，但現在這些國家在二戰結束後走上民主自由的道路，反而當時與之對抗的中國大陸和俄羅斯變成極權統治國家，這是令人感到很荒謬的現象。

另對於陸配除籍證明，陸方稱除非承認一中或以台灣省名義提出請求，否則不會配合，梁文傑說，我們就是用海基會發函給海協會的方式處理問題，不可能用台灣省名義向對方提出請求。他並指，此次專案是為保護陸配在台灣身分的完整性，如果陸方不配合，這些陸配的身分將不被確保，所以國台辦說是為了要保護陸配，實際上卻不然。