中共中央政治局召開會議 審議思想政治工作條例

中共中央政治局今天召開會議，審議「中國共產黨思想政治工作條例」，宣稱制定這項條例，對於堅持和加強黨對思想政治工作的全面領導，提高思想政治工作科學化制度化規範化水準，具有重要意義。

據新華社報導，中共中央政治局29日召開會議，由中共總書記習近平主持，首要議程是審議「中國共產黨思想政治工作條例」。

會議稱，要充分發揮思想政治工作的引領作用，堅持把用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂放在首位，以理想信念教育為核心，緊密結合實際加強學習宣傳教育，更好統一思想、凝聚共識、堅定信心、鼓舞鬥志。

會議並稱，要加強和改進新形勢下思想政治工作，適應社會群體發展變化，增強工作針對性和實效性。要堅持和加強黨對思想政治工作的全面領導，黨委（黨組）要加強組織領導，抓好貫徹落實。全體黨員特別是領導幹部要加強黨性鍛煉，以身作則展開思想政治工作，推動思想政治工作不斷開創新局面。

2023年4月，中共中央印發「中央黨內法規制定工作規劃綱要（2023－2027年）」。文件提到，制定「中國共產黨思想政治工作條例」，完善思想政治工作體系，鞏固全黨全國各族人民團結奮鬥的共同思想基礎。

據報導，今天會議還研究「中華人民共和國民族團結進步促進法（草案）」。

會議稱，制定民族團結進步促進法，目的是透過國家立法的方式把黨在民族工作中取得的重大理論和實踐成果轉化為國家意志，健全鑄牢中華民族共同體意識制度機制，進一步增強中華民族凝聚力向心力。

會議並稱，要不斷鞏固各民族團結奮鬥的共同思想政治基礎，始終堅持黨的全面領導，堅定不移走中國特色解決民族問題的正確道路。要堅持鑄牢中華民族共同體意識，推進中華民族共同體建設，進一步促進各民族廣泛交往交流交融、共同團結奮鬥、共同繁榮發展。要做好法律案制定推出和貫徹實施工作，不斷提高依法治理民族事務的能力和水準。

據報導，今天會議還就進一步抓好安全生產和防範自然災害各項工作提出要求，並研究了其他事項。