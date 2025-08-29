快訊

卸任前吐真心話？國發會主委嘆國家「顏色至上」 半導體紅利年限曝光

23位藝人被約談 陸委會解釋調查目的…再犯將「動用相關規定」

羽球世錦賽／「最美女雙」最後一舞！志田千陽、松山奈未首闖四強保底銅牌

中共中央政治局召開會議 審議思想政治工作條例

中央社／ 台北29日電

中共中央政治局今天召開會議，審議「中國共產黨思想政治工作條例」，宣稱制定這項條例，對於堅持和加強黨對思想政治工作的全面領導，提高思想政治工作科學化制度化規範化水準，具有重要意義。

據新華社報導，中共中央政治局29日召開會議，由中共總書記習近平主持，首要議程是審議「中國共產黨思想政治工作條例」。

會議稱，要充分發揮思想政治工作的引領作用，堅持把用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂放在首位，以理想信念教育為核心，緊密結合實際加強學習宣傳教育，更好統一思想、凝聚共識、堅定信心、鼓舞鬥志。

會議並稱，要加強和改進新形勢下思想政治工作，適應社會群體發展變化，增強工作針對性和實效性。要堅持和加強黨對思想政治工作的全面領導，黨委（黨組）要加強組織領導，抓好貫徹落實。全體黨員特別是領導幹部要加強黨性鍛煉，以身作則展開思想政治工作，推動思想政治工作不斷開創新局面。

2023年4月，中共中央印發「中央黨內法規制定工作規劃綱要（2023－2027年）」。文件提到，制定「中國共產黨思想政治工作條例」，完善思想政治工作體系，鞏固全黨全國各族人民團結奮鬥的共同思想基礎。

據報導，今天會議還研究「中華人民共和國民族團結進步促進法（草案）」。

會議稱，制定民族團結進步促進法，目的是透過國家立法的方式把黨在民族工作中取得的重大理論和實踐成果轉化為國家意志，健全鑄牢中華民族共同體意識制度機制，進一步增強中華民族凝聚力向心力。

會議並稱，要不斷鞏固各民族團結奮鬥的共同思想政治基礎，始終堅持黨的全面領導，堅定不移走中國特色解決民族問題的正確道路。要堅持鑄牢中華民族共同體意識，推進中華民族共同體建設，進一步促進各民族廣泛交往交流交融、共同團結奮鬥、共同繁榮發展。要做好法律案制定推出和貫徹實施工作，不斷提高依法治理民族事務的能力和水準。

據報導，今天會議還就進一步抓好安全生產和防範自然災害各項工作提出要求，並研究了其他事項。

中華民族

延伸閱讀

兩岸花植設計嘉年華 昆明綻放

金馬影后陸小芬重磅出任世界民族電影節大使　帶觀眾穿越時光隧道

中共修抗日戰爭史 強化中流砥柱敘事立場

小鎮舞團第19次海外公演、育化團員北海道演出 逢盂蘭盆會著浴衣踩街

相關新聞

陸批我不提日本殖民 梁文傑反酸：東北領土割讓俄羅斯呢？

中共將於九三舉行紀念抗日戰爭80周年的大閱兵，對於兩岸近期就此論戰，我方禁止公務員和曾任要職者參加相關活動，大陸國台辦則...

中菲南海角力！共軍黃岩島「戰備警巡」 稱強化管控

中菲南海角力持續下，據人民網，共軍南部戰區29日組織海空兵力，「位中國黃岩島領海周邊海空域開展戰備警巡」，強調黃岩島是大...

美參院軍委會主席訪台 陸外交部：強烈不滿

睽違九年，美國聯邦參議院軍事委員會共和黨籍主席韋克爾及共和黨參議員費雪今天抵台訪問，大陸外交部發言人郭嘉昆表示，美國會議...

央視再曝福建艦進展 稱艦載機群「五件套」齊備

中共將於九三大閱兵之際，央視再發訊談及福建艦等三艘航空母艦上的艦載機配備，稱福建艦將集齊艦載彈射戰機、隱身戰機、預警機、...

中國九三閱兵26國領導人將出席 這3人同框畫面全球關注

中國和北韓28日官宣北韓領導人金正恩將出席中國9月3日「抗戰勝利80周年」閱兵式。這將是金正恩時隔6年多再度訪問中國，更...

BBC解析93閱兵出席名單 習秀手中籌碼 展現外交勝利

中國將於9月3日「抗戰勝利80周年」紀念活動，外媒和輿論普遍認為，這場規模空前的北京大閱兵，不僅是紀念抗戰勝利，更是習近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。