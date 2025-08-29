美參院軍委會主席訪台 陸外交部：強烈不滿

睽違九年，美國聯邦參議院軍事委員會共和黨籍主席韋克爾及共和黨參議員費雪今天抵台訪問，大陸外交部發言人郭嘉昆表示，美國會議員竄台嚴重違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報，損害中方主權和領土完整，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方對此強烈不滿。

郭嘉昆說，中方一貫堅決反對美台開展任何形式的官方往來。

他表示，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」，中方要求美方恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報，停止以任何藉口干涉「中國內政」、縱容支持「台獨」分裂勢力，停止美台官方往來，停止製造台海局勢緊張因素。

另，對於美軍計畫9月在日本舉行聯合演習期間，向日本境內部署「堤豐」中程導彈系統。郭嘉昆表示，，中方已多次就相關問題表明嚴重關切，中方一貫堅決反對美國在亞洲國家部署「堤豐」中導系統，在日部署中導系統將進一步損害其他國家正當安全利益，對地區戰略安全構成實質性威脅。

他說，美方、日方應切實尊重他國安全關切，不得引入「堤豐」中導系統，以實際行動為地區和平穩定發揮正面作用。