聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆。（歐新社）
大陸外交部發言人郭嘉昆。（歐新社）

睽違九年，美國聯邦參議院軍事委員會共和黨籍主席韋克爾及共和黨參議員費雪今天抵台訪問，大陸外交部發言人郭嘉昆表示，美國會議員竄台嚴重違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報，損害中方主權和領土完整，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方對此強烈不滿。

郭嘉昆說，中方一貫堅決反對美台開展任何形式的官方往來。

他表示，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」，中方要求美方恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報，停止以任何藉口干涉「中國內政」、縱容支持「台獨」分裂勢力，停止美台官方往來，停止製造台海局勢緊張因素。

另，對於美軍計畫9月在日本舉行聯合演習期間，向日本境內部署「堤豐」中程導彈系統。郭嘉昆表示，，中方已多次就相關問題表明嚴重關切，中方一貫堅決反對美國在亞洲國家部署「堤豐」中導系統，在日部署中導系統將進一步損害其他國家正當安全利益，對地區戰略安全構成實質性威脅。

他說，美方、日方應切實尊重他國安全關切，不得引入「堤豐」中導系統，以實際行動為地區和平穩定發揮正面作用。

美國 美方 台獨

相關新聞

陸批我不提日本殖民 梁文傑反酸：東北領土割讓俄羅斯呢？

中共將於九三舉行紀念抗日戰爭80周年的大閱兵，對於兩岸近期就此論戰，我方禁止公務員和曾任要職者參加相關活動，大陸國台辦則...

中菲南海角力！共軍黃岩島「戰備警巡」 稱強化管控

中菲南海角力持續下，據人民網，共軍南部戰區29日組織海空兵力，「位中國黃岩島領海周邊海空域開展戰備警巡」，強調黃岩島是大...

美參院軍委會主席訪台 陸外交部：強烈不滿

睽違九年，美國聯邦參議院軍事委員會共和黨籍主席韋克爾及共和黨參議員費雪今天抵台訪問，大陸外交部發言人郭嘉昆表示，美國會議...

央視再曝福建艦進展 稱艦載機群「五件套」齊備

中共將於九三大閱兵之際，央視再發訊談及福建艦等三艘航空母艦上的艦載機配備，稱福建艦將集齊艦載彈射戰機、隱身戰機、預警機、...

中國九三閱兵26國領導人將出席 這3人同框畫面全球關注

中國和北韓28日官宣北韓領導人金正恩將出席中國9月3日「抗戰勝利80周年」閱兵式。這將是金正恩時隔6年多再度訪問中國，更...

BBC解析93閱兵出席名單 習秀手中籌碼 展現外交勝利

中國將於9月3日「抗戰勝利80周年」紀念活動，外媒和輿論普遍認為，這場規模空前的北京大閱兵，不僅是紀念抗戰勝利，更是習近...

