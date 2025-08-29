聽新聞
「台灣必歸」行政調查 陸委會：已對藝人告誡 再犯將「動用相關規定」　

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
大陸委員會下午舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。記者陳正興／攝影
大陸委員會下午舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。記者陳正興／攝影

文化部長李遠今表示，完成對藝人轉發央視「台灣必歸」貼文的行政調查，提醒遵守相關法令。對於此案，陸委會副主委梁文傑今天下午表示，本次調查的並非文字本身，而是和中共黨政軍的合作行為，陸委會認為調查結束後，已完成對藝人的告知和告誡，但若下一次還有相同的狀況，「那就必然要動用相關的規定，這是我們對這些藝人的希望」。梁文傑補充，此次調查非以懲處為目的，而是讓藝人下一次有理由拒絕。

據「兩岸條例」第33條之1規定，台灣人民未經主管機關許可，不得與大陸黨政軍合作。在近年不少赴陸發展藝人，於特定節日轉發大陸官方媒體唱和統一內容貼文的行為，政府於今年初對歐陽娜娜等23位藝人展開行政調查，期間陸委會多次表示將很快有結果，如今終於告一段落。

梁文傑29日下午，主持陸委會例行記者會，對於調查是否已結束，政府是否做出懲處，做出上述回應。他說，這次調查主要是根據今年3月7日、3月8日，有23名藝人配合中共官媒央視轉發「台灣從來不是一個國家」，「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」等，這些人之中，還有人在去年5月、10月中共「聯合利劍」軍演時，也發了類似的貼文。

梁文傑強調，「我們所調查的並不是這些貼文的文字內容本身，調查的是你和中共黨政軍機關的合作行為」。

對於調查結果，梁文傑直言，大陸的中央電視台毫無疑問就是黨媒，就是中共黨政軍機關，此次調查結果，雖然很多人說是經紀公司代為操作，不知道會違反兩岸條例，或說經此次調查後，不會再做，但根據民法，代理人做的事本人也要負責，除非當事人舉證當時有提出反對等。因此，梁文傑在記者會上說，我們認定，上述行為客觀上就是和中共黨政軍的合作行為。

不過是否做出懲處，梁文傑說，過去政府對赴陸發展藝人並未做過類似調查和懲處，在此次調查後，我們認為已經完成對藝人的告知和告誡，如果下一次還有相同的狀況，「那就必然要動用相關的規定，這是我們對這些藝人的希望」。

他進一步說明，此次調查並非以懲處為目的，而是要讓這些藝人能在對方要求的時候，可以有理由去拒絕。「如果我們這邊什麼什麼要求都沒有，這些藝人就沒有拒絕的理由」，相信下一次大家都會有理由拒絕。

至於演藝工會理事長曹雨婷喊話，望政府提供清晰標準與法律依據給藝人，避免模糊、強制表態。梁文傑說，兩岸條例就擺在那邊，沒有什麼需要調整的必要。

梁文傑還說，要再次鄭重告訴再大陸發展的藝人朋友，不要以為經紀公司幫你做的事情，自己就不用負責。

因被指配合中共對台統戰，陸委會今年將藝人歐陽娜娜已列為行政查核對象。圖／取自微博
因被指配合中共對台統戰，陸委會今年將藝人歐陽娜娜已列為行政查核對象。圖／取自微博

