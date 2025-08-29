美軍將在日本部署泰風飛彈 中國外交部：堅決反對

快訊

中央社／ 上海29日電

日本共同社昨日報導，美軍將在與日本自衛隊聯合演習期間，首次在山口縣美軍基地部署泰風中程飛彈系統。中國外交部今日回應，堅決反對美國在亞洲國家部署泰風飛彈系統，並敦促日方「在軍事安全領域謹言慎行」。

據陸媒澎湃新聞，在今日中國外交部例行記者會上，有記者提問，美軍計劃9月在日本舉行聯合演習期間，向日本境內部署「堤豐」中程導彈系統（Typhon missile system，又稱泰風飛彈系統），並展開相關科目訓練，中導系統將在演習訓練結束後撤離，請問中方對此有何評論？

中國外交部發言人郭嘉昆表示，中方一貫堅決反對美國在亞洲國家部署泰風中導系統，在日部署中導系統將進一步損害其他國家正當安全利益，對地區戰略安全構成實質性威脅。

他說，美方、日方應切實尊重他國安全關切，不得引入泰風中導系統，以實際行動為地區和平穩定發揮正面作用。

郭嘉昆還稱，由於軍國主義侵略歷史，日本軍事安全動向一直備受亞洲鄰國和國際社會高度關注。「今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，我們敦促日方深刻反省侵略歷史，堅持走和平道路，在軍事安全領域謹言慎行，不要做進一步失信於亞洲鄰國和國際社會的事。」

他說，「我們也敦促美方汲取歷史經驗教訓，把精力和資源放到正道上，而不是相反」。

共同社28日報導，多名日美消息人士透露，日本陸上自衛隊和美國海軍陸戰隊9月舉行的大規模實戰訓練「堅毅之龍」，將在山口縣的美軍岩國基地實施泰風飛彈系統的部署訓練。泰風飛彈系統在日本國內部署尚屬首次，意在制衡中國。

去年4月，美軍在菲律賓舉行聯合軍事演習期間，在呂宋島部署泰風飛彈系統，迄今未撤走。中國曾多次警告，泰風系統將導致區域陷入「軍備競賽」，呼籲菲方將其撤離。菲律賓軍方今年6月則對美國可能部署第2套泰風飛彈系統表示歡迎。

相關新聞

陸批我不提日本殖民 梁文傑反酸：東北領土割讓俄羅斯呢？

中共將於九三舉行紀念抗日戰爭80周年的大閱兵，對於兩岸近期就此論戰，我方禁止公務員和曾任要職者參加相關活動，大陸國台辦則...

中菲南海角力！共軍黃岩島「戰備警巡」 稱強化管控

中菲南海角力持續下，據人民網，共軍南部戰區29日組織海空兵力，「位中國黃岩島領海周邊海空域開展戰備警巡」，強調黃岩島是大...

美參院軍委會主席訪台 陸外交部：強烈不滿

睽違九年，美國聯邦參議院軍事委員會共和黨籍主席韋克爾及共和黨參議員費雪今天抵台訪問，大陸外交部發言人郭嘉昆表示，美國會議...

央視再曝福建艦進展 稱艦載機群「五件套」齊備

中共將於九三大閱兵之際，央視再發訊談及福建艦等三艘航空母艦上的艦載機配備，稱福建艦將集齊艦載彈射戰機、隱身戰機、預警機、...

中國九三閱兵26國領導人將出席 這3人同框畫面全球關注

中國和北韓28日官宣北韓領導人金正恩將出席中國9月3日「抗戰勝利80周年」閱兵式。這將是金正恩時隔6年多再度訪問中國，更...

BBC解析93閱兵出席名單 習秀手中籌碼 展現外交勝利

中國將於9月3日「抗戰勝利80周年」紀念活動，外媒和輿論普遍認為，這場規模空前的北京大閱兵，不僅是紀念抗戰勝利，更是習近...

