中菲南海角力！共軍黃岩島「戰備警巡」 稱強化管控
中菲南海角力持續下，據人民網，共軍南部戰區29日組織海空兵力，「位中國黃岩島領海周邊海空域開展戰備警巡」，強調黃岩島是大陸固有領土，更稱8月以來，共軍南部戰區持續加強周邊海空域巡邏警戒，進一步強化管控力度。
黃岩島（我稱民主礁）一直是中菲南海角力焦點，據人民網，8月29日，中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力「位中國黃岩島領海周邊海空域開展戰備警巡」。
共軍南部戰區稱，「黃岩島是中國固有領土」。8月以來，戰區部隊組織海空兵力持續加強「黃岩島領海」周邊海空域巡邏警戒，進一步強化管控力度，有效應對侵權挑釁，堅決捍衛國家主權安全，堅決維護南海地區和平穩定。
不只軍隊出動，據大陸官媒央視新聞，中國海警也發布訊息指，8月29日，「中國海警位中國黃岩島領海及周邊區域開展執法巡查」。
報導稱，8月以來，中國海警持續加強「黃岩島領海」及周邊區域執法巡查，依法依規開展跟蹤監視、喊話警告、攔阻驅離，進一步強化有關海域管控力度，堅決維護國家領土主權和海洋權益。
本月初，中國大陸與菲律賓還曾在南海黃岩島海域激烈對峙，期間發生大陸海警船碰撞自家軍艦而嚴重受損事件，而後，還有美國海軍驅逐艦希金斯號駛入黃岩島海域，共軍則通報稱予以警告驅離。
