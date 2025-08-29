快訊

中獎還要說明？店長超商消費「中7張發票3千元」被查 國稅局說話了

打破44年慣例震撼國際！金正恩出席陸九三閱兵 背後3目的劍指川普

緊急切割？輝達自駕技術突飛猛進 疑受惠工程師竊密前東家

中菲南海角力！共軍黃岩島「戰備警巡」 稱強化管控

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
圖為2016年解放軍空軍轟6K在黃岩島等島礁附近空域巡航。（新華社）
圖為2016年解放軍空軍轟6K在黃岩島等島礁附近空域巡航。（新華社）

中菲南海角力持續下，據人民網，共軍南部戰區29日組織海空兵力，「位中國黃岩島領海周邊海空域開展戰備警巡」，強調黃岩島是大陸固有領土，更稱8月以來，共軍南部戰區持續加強周邊海空域巡邏警戒，進一步強化管控力度。

黃岩島（我稱民主礁）一直是中菲南海角力焦點，據人民網，8月29日，中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力「位中國黃岩島領海周邊海空域開展戰備警巡」。

共軍南部戰區稱，「黃岩島是中國固有領土」。8月以來，戰區部隊組織海空兵力持續加強「黃岩島領海」周邊海空域巡邏警戒，進一步強化管控力度，有效應對侵權挑釁，堅決捍衛國家主權安全，堅決維護南海地區和平穩定。

不只軍隊出動，據大陸官媒央視新聞，中國海警也發布訊息指，8月29日，「中國海警位中國黃岩島領海及周邊區域開展執法巡查」。

報導稱，8月以來，中國海警持續加強「黃岩島領海」及周邊區域執法巡查，依法依規開展跟蹤監視、喊話警告、攔阻驅離，進一步強化有關海域管控力度，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

本月初，中國大陸與菲律賓還曾在南海黃岩島海域激烈對峙，期間發生大陸海警船碰撞自家軍艦而嚴重受損事件，而後，還有美國海軍驅逐艦希金斯號駛入黃岩島海域，共軍則通報稱予以警告驅離。

共軍 南海 黃岩島

延伸閱讀

國防部：共軍期望2035完備封鎖戰力 達台海內海化目標

共軍93閱兵前夕「聯合戰備警巡」 一上午33共機出海擾台

共軍九三閱兵前夕 23共機8共艦持續擾台

國軍年度精準飛彈射擊之際 共軍22機5艦出海擾台

相關新聞

中菲南海角力！共軍黃岩島「戰備警巡」 稱強化管控

中菲南海角力持續下，據人民網，共軍南部戰區29日組織海空兵力，「位中國黃岩島領海周邊海空域開展戰備警巡」，強調黃岩島是大...

央視再曝福建艦進展 稱艦載機群「五件套」齊備

中共將於九三大閱兵之際，央視再發訊談及福建艦等三艘航空母艦上的艦載機配備，稱福建艦將集齊艦載彈射戰機、隱身戰機、預警機、...

中國九三閱兵26國領導人將出席 這3人同框畫面全球關注

中國和北韓28日官宣北韓領導人金正恩將出席中國9月3日「抗戰勝利80周年」閱兵式。這將是金正恩時隔6年多再度訪問中國，更...

BBC解析93閱兵出席名單 習秀手中籌碼 展現外交勝利

中國將於9月3日「抗戰勝利80周年」紀念活動，外媒和輿論普遍認為，這場規模空前的北京大閱兵，不僅是紀念抗戰勝利，更是習近...

選邊站？西方集體缺席九三閱兵 中說這句話解套

中國下周三舉辦慶祝抗戰勝利80周年閱兵式，官方28日宣布，包含俄國總統普亭、北韓領導人金正恩等26位外國元首和政府首腦將...

156天審訊 黎智英案結案陳詞 紐時：命運取決北京、川普

香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉及的國安案28日完成結案陳詞，法官在庭上宣布將擇期宣判。紐約時報分析，黎智英是否被釋放，可能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。