中共九三閱兵無已開發國家領袖出席 與西方關係敏感

中國官方昨天公布有26名外國國家元首和政府首腦應邀出席九三閱兵活動，分析指出，這些國家沒有任何已開發國家，名單反映出在當前的地緣政治環境下，中國與西方國家的關係正處於一個敏感時期。

微信公眾號「中外概覽」28日發文指出，9月3日為紀念中國抗日戰爭勝利舉行的閱兵，既是一場歷史紀念活動，也是一場外交活動，這26國的名單像是一面鏡子，反映了中國當前國際處境和當代國際關係格局。

文章說，這份名單最引人注目的特點之一是，它沒有已開發國家。出席者主要來自亞洲、中亞和少數其他地區，歐美主要國家集體缺席，日本、韓國也不在其中。日本甚至敦促其他國家避免參加這些活動，凸顯了地緣政治分歧。

文章指出，中國與西方國家在貿易、科技、俄烏戰爭和人權等問題上的摩擦，可能導致這些國家選擇不參加此類高調的政治性紀念活動。

文章說，斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）是唯一一位來自歐盟國家的領導人，但其親俄立場使之與西方主流觀點相悖。唯一能稱作大國的是俄羅斯，但由於俄烏戰爭之故，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的出席也使得西方國家徹底與活動保持距離。這反映出中國與西方國家的關係處於一個敏感時期。

此外，名單中非洲國家只有剛果和辛巴威兩國，文章認為，中國透過「一帶一路」倡議和中非合作論壇等機制，視其為重要的盟友和投資目的地。然而，在這一重要紀念活動中，僅有兩名非洲領導人出席，與過去中國對非洲的重視形成鮮明對比，十分耐人尋味。

文章說，這26個國家大多為中小型開發中國家，在國際舞台上的影響力有限。儘管中國在政治上與這些國家結交，但在經濟和技術發展方面，中國仍然需要與西方已開發國家保持密切的交流與合作。

這次出席北京閱兵的外國元首受到關注。據環球網報導，路透社記者昨天在中國外交部例行記者會提問：九三閱兵外賓名單未提到任何主要西方國家，邀請西方政要參加閱兵對於中國來說有多重要？

中國外交部發言人郭嘉昆回應稱，「中方舉辦有關紀念活動是為了銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來」。

而在稍早公布這份名單的記者會上，中國外交部部長助理洪磊回應這次參加紀念活動有不少是來自全球南方國家的領導人時說，全球南方群體性崛起，正從根本上改變世界版圖；「全球南方不再是沉默的大多數、落後的一大片，而是代表了覺醒的新力量、百年變局的新希望」。