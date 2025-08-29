央視再曝福建艦進展 稱艦載機群「五件套」齊備

中共將於九三大閱兵之際，央視再發訊談及福建艦等三艘航空母艦上的艦載機配備，稱福建艦將集齊艦載彈射戰機、隱身戰機、預警機、電子戰機、反潛直升機「五件套」，尤其透過搭載殲-15D電子戰飛機強化資訊戰能力，可在未來航母編隊奪取制空權中發揮重要作用。

央視報導並指出，目前，福建艦入列已進入最後的攻堅時刻。

據北京青年報，近日，央視CCTV4公號發文《向海圖強！中國航母三艦齊輝》，集中揭秘解放軍殲-15「飛鯊」艦載機家族。

自去年11月珠海航展以來，共軍殲-15T、殲-15D等殲-15艦載戰鬥機的衍生型號已多次公開亮相。對於上述系列艦載戰鬥機，央視此次報導稱，殲-15T的亮相，標誌著中國艦載重型戰鬥機擁有了更大的載彈量、更遠的航程和更優的作戰效能，殲-15T「滑彈兼備」，在單機作戰能力提升的同時，出動頻率也更高。

報導還指，殲-15「飛鯊」艦載機家族另一位新成員殲-15D的出現，填補了中國航母編隊電子戰能力的空白，可在未來航母編隊奪取制空權中發揮重要作用。

據披露訊息，殲-15D是一型雙座艦載電子戰飛機，集電子干擾和打擊等能力於一體，機身拆除了航炮和部分武器掛架，加裝了電子戰吊艙和有源干擾設備，可對敵方雷達、通信系統實施壓制。

大陸軍事評論員宋忠對此表示，目前各軍事大國基本都形成了「無電戰、不空戰」的資訊時代空戰理念，這從側面可以看出電子戰機的重要作用。他說，在聯合作戰體系中，先敵發現先敵開火成為制勝法寶。而要想實現這樣的超視距打擊，壓制敵方的探測手段、提升己方的探測能力，電子戰機的資訊戰能力尤為關鍵。

在此之下，央視報導稱，從世界航母發展來看，一艘成熟的航母需具備制空、制海、預警，電子對抗及反潛等關鍵能力，支撐這些能力的核心艦載機體系被稱為「航母五件套」，其中包括隱身艦載戰鬥機、多用途彈射艦載戰鬥機、固定翼艦載預警機、固定翼電子戰機和反潛直升機。央視引述大陸專家稱，福建艦將集齊前述的「航母五件套」。

福建艦2022年下水、2024年開始啟動海試，央視在5月底曾報導福建艦加緊海事，意味著福建艦有望在2025年正式服役。本月初，大陸官媒央視也曾為解放軍建軍98周年，播出軍事專題片「攻堅」，首次公開福建艦殲15T(J-15T)的彈射畫面，被解讀意味著福建艦距離正式服役時間正倒數中。