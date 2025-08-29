北京清華台研院鄭振清：「抗中保台」本質是台獨的變種

在台灣大罷免「32：0」後，清華大學台灣研究院副院長鄭振清對民進黨的「抗中保台」路線解讀稱，這本質是「台獨」路線的變種，也是對台灣民眾的政治恐嚇，背離台灣社會的根本利益與民生福祉。

中共黨媒人民日報海外版昨日刊發專訪鄭振清解讀台灣「大罷免」的內容。鄭振清分析稱，「大罷免」的徹底失敗，不僅反映島內（指台灣）主流民意反對這種無差別政治鬥爭，更反映台灣社會否定製造兩岸對立的「抗中保台」路線，充分彰顯大陸方面始終堅持並積極推動的兩岸和平發展與交流合作，才是台灣民心所向、大勢所趨。

鄭振清認為，「大罷免」的惡鬥鬧劇源自民進黨不甘心「朝小野大」的少數黨地位，企圖操弄「抗中保台」，掩蓋其治理無能，煽動台灣選民投票罷免在野黨民意代表以求逆轉台灣政局。但除了綠營渲染的空洞政治口號外，民進黨找不到具體可靠的理由來說服公眾。

他還說，賴上台一年無政績、「清除雜質」等類納粹言論，以及對美關稅談判的表現，加劇了此次「大罷免」的慘敗。

鄭振清以陸方立場分析認為，「抗中保台」背離了台灣經濟發展的實際狀況與社會民生需求。他說，台灣經濟高度依賴大陸，民進黨近年來推動的「新南向」政策未能替代大陸市場，加上美國對台灣商品的關稅霸凌和對台灣半導體產業的勒索，都加劇台灣產業困境。

因此，鄭振清指出，「抗中保台」本質上是「台獨」路線的變種，也是對台灣民眾的政治恐嚇，違背了兩岸和平發展與祖國統一的歷史大勢，背離了台灣社會的根本利益與民生福祉。