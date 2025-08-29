籲美管控分歧　陸副外長：今年習川兩次通話、多次通信

中共今日舉辦紀念九三相關活動的第二場記者招待會，就中美關係，大陸副外長馬朝旭說，今年以來，大陸國家習近平主席同美國總統川普兩次通話、多次通信，為中美關係這艘巨輪把舵定向，大陸願和美方相向而行，落實好兩國元首重要共識，保持溝通、管控分歧、拓展合作，繼續探尋新時期兩國正確相處之道。

中共將於九三大閱兵，今日舉行第二場記者招待會介紹紀念抗日戰爭暨反法西斯戰爭勝利80周年有關情況。對於中方如何評價中俄、中美、中歐關係，對進一步發展大國關係秉持怎樣的立場主張，馬朝旭做出上述表示。

「中國積極推動構建和平共處、總體穩定、均衡發展的大國關係格局」。馬朝旭首先談到中俄，他說，中俄關係是動蕩變革的當今世界最穩定、最成熟、最富戰略內涵的一組大國關係，雙方將弘揚正確二戰史觀，捍衛二戰勝利成果，推進中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，為人類進步事業作出更大貢獻。

對於中美，馬朝旭表示，今年來習近平和川普兩次通話、多次通信，為中美關係這艘巨輪把舵定向，習近平指出，中美兩國擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，可以成為夥伴和朋友，多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事。

馬朝旭說，我們願和美國相互尊重、和平共處、合作共贏，同時堅定維護國家主權、安全和發展利益。對中國搞施壓脅迫行不通、辦不到。想要遏制中國的發展壯大、阻礙中華民族偉大復興，注定以失敗收場。我們願和美方相向而行，落實好兩國元首重要共識，保持溝通、管控分歧、拓展合作，繼續探尋新時期兩國正確相處之道。

馬朝旭也說，中方願與歐方深化戰略溝通，增進理解互信，鞏固夥伴定位，擴大相互開放，妥處摩擦分歧，努力推動中歐關係向前發展。

值得注意的是，在美中貿易戰下，大陸近年強化「全球南方」國家關係。馬朝旭表示，中國將秉持正確義利觀和真實親誠理念，持續深化和全球南方國家戰略互信和務實合作，支持全球南方國家探索符合本國國情的發展道路，做構建人類命運共同體的同路人、好夥伴。

同場記者會，馬朝旭也對全球保護主義抬頭坦言，當前，單邊主義、保護主義抬頭，衝擊世界經濟復蘇，國際發展合作動能不足，聯合國2030年可持續發展議程落實嚴重滯後，人類可持續發展事業面臨嚴峻挑戰。他呼籲，我們應重溫2030年可持續發展議程初心，重振全球發展夥伴關係，落實全球發展倡議，更多惠及世界各國人民。