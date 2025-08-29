快訊

黃仁勳加持！這檔AI測試股漲停飆天價 外資喊買、上修資本支出

地瓜球粉絲注意！全新「表情貼小傢伙」LINE貼圖來了 網讚：竟有曬黑款

北一女地下室變電箱冒煙 台電檢修一度釀北檢、北院停電

聽新聞
0:00 / 0:00

籲美管控分歧　陸副外長：今年習川兩次通話、多次通信

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸外交部副部長馬朝旭說，今年大陸國家主席習近平和美國總統川普兩次通話、多次通信。圖為川習2019年在G20峰會上見面。（美聯社）
大陸外交部副部長馬朝旭說，今年大陸國家主席習近平和美國總統川普兩次通話、多次通信。圖為川習2019年在G20峰會上見面。（美聯社）

中共今日舉辦紀念九三相關活動的第二場記者招待會，就中美關係，大陸副外長馬朝旭說，今年以來，大陸國家習近平主席同美國總統川普兩次通話、多次通信，為中美關係這艘巨輪把舵定向，大陸願和美方相向而行，落實好兩國元首重要共識，保持溝通、管控分歧、拓展合作，繼續探尋新時期兩國正確相處之道。

中共將於九三大閱兵，今日舉行第二場記者招待會介紹紀念抗日戰爭暨反法西斯戰爭勝利80周年有關情況。對於中方如何評價中俄、中美、中歐關係，對進一步發展大國關係秉持怎樣的立場主張，馬朝旭做出上述表示。

「中國積極推動構建和平共處、總體穩定、均衡發展的大國關係格局」。馬朝旭首先談到中俄，他說，中俄關係是動蕩變革的當今世界最穩定、最成熟、最富戰略內涵的一組大國關係，雙方將弘揚正確二戰史觀，捍衛二戰勝利成果，推進中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，為人類進步事業作出更大貢獻。

對於中美，馬朝旭表示，今年來習近平和川普兩次通話、多次通信，為中美關係這艘巨輪把舵定向，習近平指出，中美兩國擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，可以成為夥伴和朋友，多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事。

馬朝旭說，我們願和美國相互尊重、和平共處、合作共贏，同時堅定維護國家主權、安全和發展利益。對中國搞施壓脅迫行不通、辦不到。想要遏制中國的發展壯大、阻礙中華民族偉大復興，注定以失敗收場。我們願和美方相向而行，落實好兩國元首重要共識，保持溝通、管控分歧、拓展合作，繼續探尋新時期兩國正確相處之道。

馬朝旭也說，中方願與歐方深化戰略溝通，增進理解互信，鞏固夥伴定位，擴大相互開放，妥處摩擦分歧，努力推動中歐關係向前發展。

值得注意的是，在美中貿易戰下，大陸近年強化「全球南方」國家關係。馬朝旭表示，中國將秉持正確義利觀和真實親誠理念，持續深化和全球南方國家戰略互信和務實合作，支持全球南方國家探索符合本國國情的發展道路，做構建人類命運共同體的同路人、好夥伴。

同場記者會，馬朝旭也對全球保護主義抬頭坦言，當前，單邊主義、保護主義抬頭，衝擊世界經濟復蘇，國際發展合作動能不足，聯合國2030年可持續發展議程落實嚴重滯後，人類可持續發展事業面臨嚴峻挑戰。他呼籲，我們應重溫2030年可持續發展議程初心，重振全球發展夥伴關係，落實全球發展倡議，更多惠及世界各國人民。

中美關係 抗日戰爭

延伸閱讀

首出席多邊外交舞台！金正恩赴陸參加抗戰80周年活動 料將鞏固與中俄合作

罕見！金正恩將出席中共93閱兵 時隔6年訪陸且首次參與多邊活動

美擴大關稅戰、習近平「一封信」讓中印關係融冰 專家諷川普促和有功

金正恩、普亭應邀出席九三閱兵！BBC：習近平向川普展現「手上有牌」

相關新聞

談台灣光復80周年　陸副外長：聯大第2758號決議不容挑戰

中共將於九三大閱兵，今日舉行第二場記者招待會介紹紀念抗日戰爭暨反法西斯戰爭勝利80周年有關情況，對於今年同樣也是台灣光復...

大閱兵將屆！陸國安部發現2軍事迷「違規放飛無人機」偷拍受閱軍機訓練

大陸國安部微信公眾號今天發布訊息稱，近日，12339國家安全機關舉報受理電話接到群眾舉報，北京某軍用機場、空軍訓練基地等...

普亭等26國元首參與大陸閱兵

中共下周三舉辦慶祝抗戰勝利八十周年閱兵式，官方昨天宣布，包含俄國總統普亭、北韓領導人金正恩等廿六位外國元首和政府首腦將會...

籲美管控分歧　陸副外長：今年習川兩次通話、多次通信

中共今日舉辦紀念九三相關活動的第二場記者招待會，就中美關係，大陸副外長馬朝旭說，今年以來，大陸國家習近平主席同美國總統川...

上合組織峰會將開幕 天津副市長：各項籌備工作就緒

上合組織天津峰會即將於31日登場，天津市副市長王旭29日表示，當地全力以赴推進峰會的籌備和服務保障工作，這也是「重大政治...

王毅與巴西外長維埃拉通話：共同抵制單邊主義和霸凌行徑

據大陸外交部網站凌晨消息，大陸外交部長王毅昨28日應約同巴西外交部長維埃拉通電話。維埃拉在通話中表示，巴方期待與中方及相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。