上合組織峰會將開幕 天津副市長：各項籌備工作就緒

上合組織天津峰會即將於31日登場，天津市副市長王旭29日表示，當地全力以赴推進峰會的籌備和服務保障工作，這也是「重大政治任務」，目前各項籌備工作準備就緒，天津已經準備好迎接峰會開幕。

這是大陸第五度舉辦上合峰會，也是睽違7年再度舉辦，更是首度在天津登場。

2025年上海合作組織峰會新聞中心29日上午舉辦天津市的吹風會，天津市副市長王旭指出，峰會將於8月31日至9月1日登場，這是上合組織發展史上規模最大的一屆峰會，屆時20多個國家領導人和10個國際組織負責人將出席相關活動。

他強調，服務保障峰會是中共總書記習近平和黨中央交給天津的「重大政治任務」，天津市堅決貫徹落實習近平重要指示精神和中共黨中央的決策部署，在外交部、公安部、文旅部等部委全方位深入具體的指導下，堅持最高標準、最嚴要求、最實舉措，全力以赴推進峰會的籌備和服務保障工作。目前各項籌備工作準備就緒，天津已經準備好迎接峰會開幕。

他說，天津高度重視峰會籌備工作，組建市級籌備工作領導小組，「市委、市政府主要負責同志分別擔任組長和第一副組長」， 3月13日召開了全市籌備工作動員部署會，8月1日召開全市服務保障工作動員會。針對會務籌備，開展了多輪次、全要素、全流程、全陣容的綜合演練和專項演練壓力測試，確保各項服務環環相扣，銜接順暢。

天津還從高校選拔了998名志願者，持續深化市容環境的綜合整治，推進道路維護綠化，保持景觀提升等工作，優化海河沿線夜景燈光，推動文化中心廣場、五大道公園等處的提升，圓滿完成了上合組織成員國外長理事會會議、交通部長會議、環境部長會議等9場機制性會議等承辦工作。

在經貿領域，今年1至7月，天津對上合國家進出口額達到533.7億元，占全市進出口總額的11.3%，同比增長了5.2%。此外天津已在俄羅斯、哈薩克、塔吉克、烏茲別克、印度、巴基斯坦、柬埔寨、埃及等上合組織國家建設了10個魯班工坊，致力於提升相關國家青年技能水準與就業能力。

天津市外辦主任欒建章則介紹，在境內外的專家學者的共同的支持下，天津市首創成立「上合組織命運共同體研究中心」，這是大陸第一家成立的上合組織命運共同體的研究機構。他並指，上合作組織天津峰會即將召開，天津將進一步拓展同上合國家的融合度，搭建更多民間交往、民心相通，各式交流的橋樑，為上合組織的可持續發展貢獻天津力量。

天津發布28日深夜援引上合組織秘書處消息指，在大陸主持下，上合組織成員國國家協調員理事會會議正在上合組織秘書處緊鑼密鼓舉行。會議重點討論峰會議程，聚焦《天津宣言》、《上合組織至2035年發展戰略》以及其他計畫提交峰會簽署的重要文件。在大陸外交部禮賓司等部門支援下，上合組織秘書處先遣組還在北京和天津兩地參加考察籌備工作。當前天津已準備就緒，靜候各國領導人齊聚海河之濱。