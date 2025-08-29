快訊

談台灣光復80周年　陸副外長：聯大第2758號決議不容挑戰

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸29日舉辦九三閱兵活動第二場記者招待會，由副外長馬朝旭介紹堅持和平發展、推動建構人類命運共同體有關情況，並回答記者提問。新華網

中共將於九三大閱兵，今日舉行第二場記者招待會介紹紀念抗日戰爭暨反法西斯戰爭勝利80周年有關情況，對於今年同樣也是台灣光復80周年，大陸副外長馬朝旭強調，聯大第2758號決議徹底杜絕了製造「兩個中國」或「一中一台」的任何可能，權威性不容挑戰，「台灣問題是中國核心利益中的核心」，統一的大勢不可阻擋。

大陸29日舉辦九三閱兵活動第二場記者招待會，由副外長馬朝旭介紹堅持和平發展、推動建構人類命運共同體有關情況，並回答記者提問。他首先表示，大陸願和界各國秉持命運與共理念，汲取歷史智慧、展現時代擔當，同舟共濟、攜手前行，朝著構建人類命運共同體的崇高目標不懈努力。

記者會上，陸方安排大陸官媒中新社提問涉台問題，內容為「今年是台灣光復80週年，當前，國際社會堅持一個中國原則的格局持續鞏固，同時一些國家仍試圖虛化掏空一個中國原則。想請問新時代中國外交如何堅決遏制外部勢力干涉台灣問題，堅定捍衛國家主權和領土完整？」

馬朝旭對此回應說，「台灣回歸中國」是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分，開羅宣言、波茨坦公告等一系列具有國際法效力的文件，都確認了「中國對台灣的主權」，「一個中國原則」是大陸與世界各國建立外交關係的政治基礎和前提，目前已有183國在「一個中國原則」的基礎上，和大陸建立外交關係。

他重提1971年，聯大通過2758號決議，「決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切合法權利，並立即將台灣當局的代表從聯合國及其一切機構中驅逐出去」，徹底杜絕了製造「兩個中國」或「一中一台」的任何可能，權威性不容挑戰。

馬朝旭接著強調，「台灣問題是中國核心利益中的核心，解決台灣問題，實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望」。他認為，當前國際社會堅持「一個中國」的格局更加鞏固，中國人民反對「台獨」分裂活動，爭取完成國家統一的正義事業，得到國際社會的廣泛理解和支持。

馬朝旭最後說，「我想重申，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。少數外部勢力妄圖搞『以台制華』是在玩火，玩火者必自焚。中國終將統一，也必將統一的大勢不可阻擋」。

至於近期中共將藉由九三閱兵，和上合天津峰會展開系列雙邊外交活動，馬朝旭說，習近平和各國領導人深入戰略溝通，面向各國人民開展友好工作，深入闡釋和平發展之理、合作共贏之道、「同球共濟」之策，為變亂交織的世界注入和平力量、穩定力量、進步力量。

對於當前國際和地區緊張局勢不斷，馬朝旭強調，「新中國成立以來，從未主動挑起過一場戰爭，從未侵佔別國一寸土地」。他說，大陸隆重紀念抗日戰爭勝利80周年，就是要銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來，捍衛正確二戰史觀，凝聚維護和平的力量，中方願和各方一道，落實好全球安全倡議，為國際社會注入更多穩定性、確定性，共同建設持久和平、普遍安全的世界。

