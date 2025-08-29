文化部公布藝人親中調查報告 李遠喊話：請記得「我們台灣」

針對多名赴中發展的台灣藝人在微博轉發央視「台灣必歸」貼文，文化部近日完成行政調查，部長李遠今（29）日親自發表公開信。李遠強調，台灣藝人若選擇在中國發展，應先有心理準備面對政治環境的各種干預，並喊話「歡迎回家和我們一起奮鬥，讓世界看見我們台灣，讓我們成為一個有骨氣、有志氣的台灣人。請記得，台灣才是培育你們成長茁壯的家。請記得，我們台灣。」

針對調查結果，文化部表示，文化部已依據陸委會提供的台灣藝人清單，完成通知和了解工作。根據回應內容，多數表達貼文為中國經紀公司所為或不知道貼文有違法可能，部分對於可能觸法感到緊張，表達「未來一定會遵守相關法令」。文化部在了解及溝通過程中，也不斷重申及提醒赴中發展應遵守相關法令。文化部強調，作為文化產業主管機關仍然以關懷藝人立場，避免臺灣藝人被作為統戰的工具，文化部持續透過補助與投資、提高獎勵、加強培訓，期盼創造更多文化人工作機會及健全的產業生態系。

文化部指出，根據媒體相關報導，中國市場對台灣藝人、藝文團隊有極大的吸引力，但落地受到諸多監控，在許多不同樣態中，即包含中國經紀公司握有藝人對外發言的掌控權，如社群平台等。從此次約談中，文化部也進一步理解及證實中國言論管制嚴格，日漸增強中國經紀公司高政治化的經營管理模式，對於藝人的簽約條件充滿著「出錢是老大」心態，有藝人明確表達，其於中國的個人社群媒體經營因屬行銷宣傳，所以依經紀約由「中國經紀公司管理」。

文化部指出，經整體衡量主客觀條件及產業發展現實，目前最重要的工作，仍將持續提醒台灣藝人應遵守兩岸相關法令，並繼續健全產業生態環境。

李遠也在公開信中提及，懇切提醒所有台灣藝人，台灣從來不反對台灣藝人為了更大的市場去中國發展，但是中國會在藝人不知情的情況下，做出各種在台灣無法想像的事，例如發聲、貼文。表態對中國的認同、否定台灣主權只會是第一步，接下來還會干涉創作、打扮、言論，甚至是出入境。

李遠在信中強調，文化不應該成為政府的宣傳工具，更不能被上級控制和指導。台灣已經掙脫了漫長的威權戒嚴時代，在多元文化相互激盪及創作自由的環境下，台灣現在的文化呈現一種不覊、奔放卻又深沉的獨特魅力，越來越受到世界各國的重視和矚目。

李遠指出，政府的文化預算逐年攀升，也成立了投資文化產業的單位，大力協助各項民間的文化產業的發展。現在的文化部擁有很大的能量，透過各種補助和投資、提高獎勵、加強培訓，不斷創造文化人的工作機會和文化產業生態。這些年更是鼓勵和國際合資合作製作影視作品，開拓更多的海外市場，「我們有信心創造一個台灣歷史上的文化盛世」。