快訊

台中大里37歲女暗夜開車返家 詭異偏離車道撞路燈桿亡

拚藍主席郝龍斌今拍板 朱立倫：眾望所歸者大家還有所期待

宜蘭縣長之戰綠拚整合翻轉 若陷三腳督藍白恐雙輸

聽新聞
0:00 / 0:00

大閱兵將屆！陸國安部發現2軍事迷「違規放飛無人機」偷拍受閱軍機訓練

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
陸國安部接受舉報後發現兩民眾在北京某軍用機場、空軍訓練基地等涉軍區域週邊多次放飛無人機拍攝大閱兵受閱軍機訓練情況。 大陸國安部徵信公眾號
陸國安部接受舉報後發現兩民眾在北京某軍用機場、空軍訓練基地等涉軍區域週邊多次放飛無人機拍攝大閱兵受閱軍機訓練情況。 大陸國安部徵信公眾號

大陸國安部微信公眾號今天發布訊息稱，近日，12339國家安全機關舉報受理電話接到群眾舉報，北京某軍用機場、空軍訓練基地等涉軍區域週邊多次出現無人機盤旋，疑似拍攝參加閱兵的軍機訓練狀況。國安部門第一時間進行調查發現，軍事愛好者趙某、無人機飛手楊某出於娛樂和好奇目的，多次在軍事敏感區域周圍違規放飛無人機。兩人最終被施以行政處罰。

訊息稱，9月3日上午，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年閱兵活動將在北京天安門廣場舉行。我軍新一代武器裝備將集中亮相，引起不少軍事愛好者關注。

但12339國家安全機關舉報受理電話接到群眾舉報，北京某軍用機場、空軍訓練基地等涉軍區域週邊多次出現無人機盤旋，疑似拍攝參加閱兵的軍機訓練狀況。

接獲通報後，國家安全機關第一時間進行調查發現，軍事愛好者趙某、無人機飛手楊某出於娛樂和好奇目的，在未經相關部門批准的情況下，多次在軍事敏感區域周圍違規放飛無人機。最終，有關部門對其違規行為進行了行政處罰，國安機關並依照《公民舉報危害國家安全行為獎勵辦法》對舉報人給予了現金獎勵。

訊息稱，為確保閱兵活動安全，北京市人民政府先後發布《關於在本市部分行政區域內禁止放飛、昇放影響飛行安全的鳥類動物和其他物體的通告》《關於增設淨空限制區的通告》，自2025年7月16日零時起至9月3日24時止，將東城、西城、朝陽、海淀、豐台、石景山、通州、昌平、門頭溝等9個區的行政區域設置為淨空限制區，明確在淨空限制區內禁止昇放無人機、穿越機等影響飛​​行安全的物體。

而自2025年8月29日零時起至9月3日24時止，將大興、順義、房山、平穀、懷柔、密雲、延慶等7個區的行政區域增設為淨空限制區，在增設的淨空限制區內，禁止昇放一切未經批准的無人機、穿越機以及風空限制區，在增設的淨空限制區內，禁止昇放一切未經批准的無人機、穿越機以及風空燈、氣球、明飛等物體。

大陸國安部並要求廣大大陸民眾應自覺遵守相關法律法規，如發現私自拍攝敏感軍事裝備的違法行為或違規放飛無人駕駛航空器線索，可透過舉報受理電話、網路檢舉平台、或直接向當地國家安全通報機構通報。

北京 國安 抗日戰爭

延伸閱讀

宏齊 打入無人機鏈

畫面曝！2無人機在上海陸家嘴地標「開瓶器」風洞相撞 96層樓面遭砸穿

「我們沒得選」美業界人士：美製無人機 比大疆差又貴

強化國防 無人機題材再看漲 軍工航太概念股入口袋名單

相關新聞

北京93閱兵 北韓金正恩將出席

大陸官方、北韓（朝鮮）官媒昨天宣布，北韓領導人金正恩將出席中共九月三日「抗戰勝利八十周年」閱兵式。金正恩鮮少外訪，這將是...

大閱兵將屆！陸國安部發現2軍事迷「違規放飛無人機」偷拍受閱軍機訓練

大陸國安部微信公眾號今天發布訊息稱，近日，12339國家安全機關舉報受理電話接到群眾舉報，北京某軍用機場、空軍訓練基地等...

普亭等26國元首參與大陸閱兵

中共下周三舉辦慶祝抗戰勝利八十周年閱兵式，官方昨天宣布，包含俄國總統普亭、北韓領導人金正恩等廿六位外國元首和政府首腦將會...

王毅與巴西外長維埃拉通話：共同抵制單邊主義和霸凌行徑

據大陸外交部網站凌晨消息，大陸外交部長王毅昨28日應約同巴西外交部長維埃拉通電話。維埃拉在通話中表示，巴方期待與中方及相...

陸委會諮委：適時調整對港政策 維護國安

在今年上旬提出，政府將對港人留台增設「長期居留」階段的背景下，陸委會近日舉辦諮詢委員會議，就香港局勢變化提出，我政府應持...

大陸對赴美留學生 發布安全提醒

美國總統川普日前表示歡迎六十萬名中國學生赴美留學，但大陸外交部昨天發布安全提醒，指美方多次對中國留學生、學者無端盤查滋擾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。