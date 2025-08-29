大閱兵將屆！陸國安部發現2軍事迷「違規放飛無人機」偷拍受閱軍機訓練

大陸國安部微信公眾號今天發布訊息稱，近日，12339國家安全機關舉報受理電話接到群眾舉報，北京某軍用機場、空軍訓練基地等涉軍區域週邊多次出現無人機盤旋，疑似拍攝參加閱兵的軍機訓練狀況。國安部門第一時間進行調查發現，軍事愛好者趙某、無人機飛手楊某出於娛樂和好奇目的，多次在軍事敏感區域周圍違規放飛無人機。兩人最終被施以行政處罰。

訊息稱，9月3日上午，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年閱兵活動將在北京天安門廣場舉行。我軍新一代武器裝備將集中亮相，引起不少軍事愛好者關注。

但12339國家安全機關舉報受理電話接到群眾舉報，北京某軍用機場、空軍訓練基地等涉軍區域週邊多次出現無人機盤旋，疑似拍攝參加閱兵的軍機訓練狀況。

接獲通報後，國家安全機關第一時間進行調查發現，軍事愛好者趙某、無人機飛手楊某出於娛樂和好奇目的，在未經相關部門批准的情況下，多次在軍事敏感區域周圍違規放飛無人機。最終，有關部門對其違規行為進行了行政處罰，國安機關並依照《公民舉報危害國家安全行為獎勵辦法》對舉報人給予了現金獎勵。

訊息稱，為確保閱兵活動安全，北京市人民政府先後發布《關於在本市部分行政區域內禁止放飛、昇放影響飛行安全的鳥類動物和其他物體的通告》《關於增設淨空限制區的通告》，自2025年7月16日零時起至9月3日24時止，將東城、西城、朝陽、海淀、豐台、石景山、通州、昌平、門頭溝等9個區的行政區域設置為淨空限制區，明確在淨空限制區內禁止昇放無人機、穿越機等影響飛​​行安全的物體。

而自2025年8月29日零時起至9月3日24時止，將大興、順義、房山、平穀、懷柔、密雲、延慶等7個區的行政區域增設為淨空限制區，在增設的淨空限制區內，禁止昇放一切未經批准的無人機、穿越機以及風空限制區，在增設的淨空限制區內，禁止昇放一切未經批准的無人機、穿越機以及風空燈、氣球、明飛等物體。

大陸國安部並要求廣大大陸民眾應自覺遵守相關法律法規，如發現私自拍攝敏感軍事裝備的違法行為或違規放飛無人駕駛航空器線索，可透過舉報受理電話、網路檢舉平台、或直接向當地國家安全通報機構通報。