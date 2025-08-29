王毅與巴西外長維埃拉通話：共同抵制單邊主義和霸凌行徑

據大陸外交部網站凌晨消息，大陸外交部長王毅昨28日應約同巴西外交部長維埃拉通電話。維埃拉在通話中表示，巴方期待與中方及相關各方加強溝通協調，並探討支持多邊貿易體系，推動世貿組織改革。王毅則表示，中方願同巴方加強協調，與金磚國家共同抵制單邊主義和霸凌行徑。

美國總統川普7月底宣布對巴西產品課徵50%關稅，雖列出高達44.6%的豁免產品項目但，但仍重擊巴西對美出口。

維埃拉表示，習近平主席兩週前應約與魯拉總統通電話，巴方對此衷心感謝。目前，國際貿易面臨很大不確定性，多邊主義遭遇嚴重挑戰，金磚國家進行密切協調具有重要意義。巴方期待與中方及相關各方加強溝通協調，並探討支持多邊貿易體系，推動世貿組織改革。

王毅表示，中巴關係進入歷史最佳時期。習近平主席與魯拉總統建立了牢固互信與友誼，共同為中巴命運共同體建設提供重要策略指引。中方願同巴方加強戰略互信，堅定相互支持，加緊落實兩國元首重要共識，深化中巴各領域務實合作。

王毅表示，巴西作為金磚國家輪值主席國履職盡責，成功舉辦里約峰會，促進了全球南方國家團結合作，中方對此高度讚賞。當前國際情勢複雜變化，中方願同巴方加強協調，與金磚國家共同抵制單邊主義和霸凌行徑，維護發展中國家正當權益，推動改革和完善全球治理體系。