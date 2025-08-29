新任美駐港澳總領事伊珠麗赴港履新 北京「開綠燈」

美國駐港澳總領事館廿七日在官網公告，新任駐港澳總領事伊珠麗（Julie Eadeh，前譯伊迪）已於當天抵達香港，接替上月離任的梅儒瑞。二○一九年香港爆發「反送中」運動時，伊珠麗是駐港澳總領事館政治部主管，曾因「密會」民主派人物遭北京方面批評，但港媒指，北京已對伊珠麗這次的任命「開綠燈」。

港媒「南華早報」廿七日報導，伊珠麗接任美國駐港澳總領事的任命，已獲北京方面批准。港媒「明報」廿八日報導也稱，北京對伊珠麗的任命「開綠燈」。「明報」指，在二○一九年「反送中」運動後，中方及香港親中媒體多次以伊珠麗曾與黃之鋒及羅冠聰等民主派人物會面為由，質疑美國干涉香港事務，央視更點名她是「顛覆專家」。

報導引述前人大常委譚耀宗表示，會聽其言觀其行，呼籲對方到香港後做「符合身分的事」，若有影響香港穩定安全，中方會出聲。

大陸全國港澳研究會顧問劉兆佳說，在美國國務院裁員下派員來港，顯示美方對港作為中國跳板的角色仍相當重視。他說，在美國幾乎不承認對香港特殊待遇，及黎智英案後可能對港制裁背景下，很難想像新總領事可與港府官員及政界接觸、改善關係，「不是單純個人問題，是大形勢問題」。