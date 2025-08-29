聽新聞
0:00 / 0:00

陸委會諮委：適時調整對港政策 維護國安

聯合報／ 記者陳政錄／台北報導

在今年上旬提出，政府將對港人留台增設「長期居留」階段的背景下，陸委會近日舉辦諮詢委員會議，就香港局勢變化提出，我政府應持續觀察香港情勢變化，並參考世界各主要國家對港立場，適時調整對港政策，以維護國家安全。

陸委會昨發布第七十一次諮委會議，就「年來美中關係發展對香港之影響觀察」之影響與因應進行討論。

陸委會部分諮委指出，二○二○年以來香港地區總部數目及香港金融業機構單位數目雖無明顯下滑，惟香港上市公司中陸資比重、中資銀行數目逐年升高、樓價下跌、外資撤資情形等，為觀察香港經貿、金融變化之重要指標。

國安層面，部分陸委會諮委表示，近年港府治理能力削弱、國安教育強化、國安指導方針深入各領域、陸生升讀香港各大學比例上升，香港社會已與過往有很大不同。

就台港關係，部分陸委會諮委觀察，我經濟部及交通部觀光署得以派員派駐上海（指台貿中心、台旅會），反觀我政府官員無法派駐香港，凸顯港府對台事務相對謹慎、自我限縮；因此，諮委建議，我應持續觀察香港情勢變化，並參考世界各主要國家對港立場，適時調整對港政策，以維護國家安全。

香港國安法施行後，政府近年持續祭出措施，防止中共藉香港對台滲透。今年三月，媒體披露，政府擬將港人居留滿一年可申請定居規定改為四年，並於居留及定居外，增設「長期居留」選項，讓港人獲得無身分證、無投票權的近似永居資格，後隨「賴十七條」提出，陸委會多次說明此修改方向，與港澳新住民座談。

本月中旬，陸委會主委邱垂正在新北市的「關懷港澳居民來台居留定居座談會」上，對增設「長期居留」階段表示，近年因港澳局勢的變化，中共對台統戰與滲透不斷加劇，政府有必要全面檢視現行港澳居民居留與定居的制度，建立更多安全管理機制。

香港 國安 陸委會

延伸閱讀

黎智英國安案完成結案陳詞 將擇期宣判、日期未定

港裁判法院年審14.5萬案 定罪率7成 稱犯罪率升威脅國安

港史博館展183件抗戰文物 免費沉浸式體驗 料吸20萬人次

白狼次子張煒棄保潛逃香港 調查局正式列追緝外逃對象

相關新聞

罕見！金正恩將出席中共93閱兵 時隔6年訪陸且首次參與多邊活動

北韓官媒、大陸官方28日相繼宣布，北韓領導人金正恩將出席中共9月3日「抗戰勝利80周年」閱兵式，成為出席的26位外國國家...

國安案完成結案陳詞…黎智英是否被釋放？紐時：取決於北京和川普

香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉及的國安案今天完成結案陳詞，法官在庭上宣布押後裁決。紐約時報分析，黎智英是否被釋放，可能在更...

川普才表態歡迎 陸外交部對赴美留學生發布安全提醒

美國總統川普才宣布，將允許60萬名中國學生赴美留學並表示歡迎，中國外交部今天發布安全提醒，指美方多次對中國留學生、學者無...

陸委會諮委：適時調整對港政策 維護國安

在今年上旬提出，政府將對港人留台增設「長期居留」階段的背景下，陸委會近日舉辦諮詢委員會議，就香港局勢變化提出，我政府應持...

香港舉行代號「勇光」大型跨部門反恐演習 模擬極端分子闖入境大廳

香港28日下午舉行代號「勇光」的大型跨部門反恐演習，主要演習節目有模擬極端分子衝進啟德郵輪碼頭入境大堂，與香港警察衝鋒隊...

陸商務部：李成鋼將赴華府會見「美方相關官員」解決經貿問題

大陸商務部28日證實，大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼本周將赴華盛頓，會見美方「相關官員」，並指中方願與美方一道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。