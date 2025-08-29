陸委會諮委：適時調整對港政策 維護國安

在今年上旬提出，政府將對港人留台增設「長期居留」階段的背景下，陸委會近日舉辦諮詢委員會議，就香港局勢變化提出，我政府應持續觀察香港情勢變化，並參考世界各主要國家對港立場，適時調整對港政策，以維護國家安全。

陸委會昨發布第七十一次諮委會議，就「年來美中關係發展對香港之影響觀察」之影響與因應進行討論。

陸委會部分諮委指出，二○二○年以來香港地區總部數目及香港金融業機構單位數目雖無明顯下滑，惟香港上市公司中陸資比重、中資銀行數目逐年升高、樓價下跌、外資撤資情形等，為觀察香港經貿、金融變化之重要指標。

國安層面，部分陸委會諮委表示，近年港府治理能力削弱、國安教育強化、國安指導方針深入各領域、陸生升讀香港各大學比例上升，香港社會已與過往有很大不同。

就台港關係，部分陸委會諮委觀察，我經濟部及交通部觀光署得以派員派駐上海（指台貿中心、台旅會），反觀我政府官員無法派駐香港，凸顯港府對台事務相對謹慎、自我限縮；因此，諮委建議，我應持續觀察香港情勢變化，並參考世界各主要國家對港立場，適時調整對港政策，以維護國家安全。

香港國安法施行後，政府近年持續祭出措施，防止中共藉香港對台滲透。今年三月，媒體披露，政府擬將港人居留滿一年可申請定居規定改為四年，並於居留及定居外，增設「長期居留」選項，讓港人獲得無身分證、無投票權的近似永居資格，後隨「賴十七條」提出，陸委會多次說明此修改方向，與港澳新住民座談。

本月中旬，陸委會主委邱垂正在新北市的「關懷港澳居民來台居留定居座談會」上，對增設「長期居留」階段表示，近年因港澳局勢的變化，中共對台統戰與滲透不斷加劇，政府有必要全面檢視現行港澳居民居留與定居的制度，建立更多安全管理機制。