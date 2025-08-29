聽新聞
0:00 / 0:00

大陸對赴美留學生 發布安全提醒

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

美國總統川普日前表示歡迎六十萬名中國學生赴美留學，但大陸外交部昨天發布安全提醒，指美方多次對中國留學生、學者無端盤查滋擾並遣返，提醒擬赴美和已在美中國學生、學者，提高安全防範意識。

大陸外交部領事司昨發布「提醒中國學生學者注意赴美安全風險」，這是川普一月展開第二個任期以來，中方首度對赴美留學生發布安全提醒。

外交部領事司表示，近期美國邊境、移民等執法部門多次在出入境口岸無端對中國留學生、學者等進行長時間盤查、滋擾並實施遣返。美方行徑嚴重損害中國學生學者安全與合法權益，影響中美正常人員往來和教育學術交流，中方對此堅決反對並第一時間嚴正交涉。

通知稱，外交部和中國駐美國使領館提醒擬赴美和已在美中國學生學者，提高安全防範意識，詳細瞭解美國入境規定，出入美國國境時提前做好準備。如遇美邊境執法人員盤查，理性對待，妥善應對。如自身權益受損害，請及時聯繫駐美使領館求助，並盡快向校方、合作方報告。中國駐美使領館將全力提供領事保護與協助。

紐約時報報導，川普政府一向對國際學生並不友好，尤其是中國留學生。因此，當川普宣稱美國不僅想要中國學生，而且需要中國學生，並將允許六十萬名中國學生進入美國大學時，顯得格外引人注目。

大陸外交部發言人郭嘉昆廿七日表示，中方希望美方落實川普「歡迎中國留學生赴美學習」的表態，停止無端滋擾、盤查、遣返中國留學生，確實保障他們的正當合法權益。

川普 美國 留美 北京 留學生

延伸閱讀

德國之聲評論／川普對陸留學生「敞開大門」 專家：他不懂美國大學也不懂陸生

國安案完成結案陳詞…黎智英是否被釋放？紐時：取決於北京和川普

川普才表態歡迎 陸外交部對赴美留學生發布安全提醒

川普主持加薩政策會議 前英相與前中東特使參與討論

相關新聞

北京93閱兵 北韓金正恩將出席

大陸官方、北韓（朝鮮）官媒昨天宣布，北韓領導人金正恩將出席中共九月三日「抗戰勝利八十周年」閱兵式。金正恩鮮少外訪，這將是...

陸委會諮委：適時調整對港政策 維護國安

在今年上旬提出，政府將對港人留台增設「長期居留」階段的背景下，陸委會近日舉辦諮詢委員會議，就香港局勢變化提出，我政府應持...

普亭等26國元首參與大陸閱兵

中共下周三舉辦慶祝抗戰勝利八十周年閱兵式，官方昨天宣布，包含俄國總統普亭、北韓領導人金正恩等廿六位外國元首和政府首腦將會...

大陸對赴美留學生 發布安全提醒

美國總統川普日前表示歡迎六十萬名中國學生赴美留學，但大陸外交部昨天發布安全提醒，指美方多次對中國留學生、學者無端盤查滋擾...

新任美駐港澳總領事伊珠麗赴港履新 北京「開綠燈」

美國駐港澳總領事館廿七日在官網公告，新任駐港澳總領事伊珠麗（Julie Eadeh，前譯伊迪）已於當天抵達香港，接替上月...

國安案完成結案陳詞…黎智英是否被釋放？紐時：取決於北京和川普

香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉及的國安案今天完成結案陳詞，法官在庭上宣布押後裁決。紐約時報分析，黎智英是否被釋放，可能在更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。