普亭等26國元首參與大陸閱兵

中共下周三舉辦慶祝抗戰勝利八十周年閱兵式，官方昨天宣布，包含俄國總統普亭、北韓領導人金正恩等廿六位外國元首和政府首腦將會出席。

大陸外交部部長助理洪磊昨天上午在記者會上揭露，除了普亭、金正恩，還有柬埔寨、越南、寮國、緬甸、印尼、馬來西亞、蒙古、巴基斯坦、尼泊爾、馬爾地夫、中亞五國、白俄羅斯、亞塞拜然、亞美尼亞、伊朗、剛果共和國、辛巴威、塞爾維亞、斯洛伐克、古巴等一共廿六國領導人出席。

洪磊指出，參加今年紀念活動的外方嘉賓級別高、代表性強，覆蓋世界五大洲，「表明國際社會對中國抗戰歷史貢獻和世界意義的普遍認可」。另包含南韓國會議長禹元植在內的十四位各國議長、副總理、高級別代表，以及聯合國副秘書長李軍華等十位國際組織負責人，還有日本前首相鳩山由紀夫、八位歐洲與紐澳前政要出席。

針對未有西方主要國家領導人參加閱兵，大陸外交部發言人郭嘉坤昨天下午僅表示，「舉辦有關紀念活動是為了銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來」。大陸國防部發言人張曉剛昨天下午也沒有具體回應是否有外軍方隊參與、是否有外軍領導人出席閱兵，僅強調「沒有可發布信息」。

而就普亭將參加活動，洪磊說這「進一步彰顯中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的高水平，也宣示了中俄共同捍衛二戰勝利成果的團結同心」。他還表示，「我們熱烈歡迎金正恩總書記來華出席紀念活動」，惟陸方昨日亦並未回應金正恩的訪問行程。

昨天下午在國防部記者會上，本報詢問大陸怎麼看待抗戰時期國軍作戰的貢獻？對「國民黨抗日老兵」觀禮的相關安排、有無來自台灣的老兵？張曉剛回應指出，抗日戰爭是一場全體中華兒女眾志成城反抗日本帝國主義侵略的正義鬥爭，八十多年前共產黨領導的敵後戰場和國民黨指揮的正面戰場協力合作，形成共同抗擊日本侵略的戰略局面。

他說，邀請國民黨老兵參加紀念活動，是對他們浴血奮戰、保家衛國功績的褒揚。但他並未透露具體安排，此前大陸國台辦也未具體回應是否邀台灣政要參加。