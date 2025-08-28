川普才表態歡迎 陸外交部對赴美留學生發布安全提醒

美國總統川普才宣布，將允許60萬名中國學生赴美留學並表示歡迎，中國外交部今天發布安全提醒，指美方多次對中國留學生、學者無端盤查滋擾並遣返，提醒擬赴美和已在美中國學生、學者，提高安全防範意識。

中國外交部領事司今天發布「提醒中國學生學者注意赴美安全風險」，這是川普1月展開第二個任期以來，中方首度對赴美留學生發布安全提醒。

中國外交部領事司表示，近期，美國邊境、移民等執法部門多次在出入境口岸無端對中國留學生、學者等進行長時間盤查、滋擾並實施遣返。美方行徑嚴重損害中國學生學者安全與合法權益，影響中美正常人員往來和教育學術交流，中方對此堅決反對並第一時間嚴正交涉。

這項通知表示，中國外交部和中國駐美國使領館提醒擬赴美和已在美中國學生學者，提高安全防範意識，詳細瞭解美國入境規定，出入美國國境時提前做好各項準備。如遇美邊境執法人員盤查，理性對待，妥善應對。如自身合法權益受到損害，請及時聯繫駐美使領館求助，並儘快向校方、合作方報告。中國駐美使領館將全力提供領事保護與協助。

紐約時報報導，川普政府一向對國際學生並不友好，尤其是中國留學生。因此，當川普宣稱美國不僅想要中國學生，而且需要中國學生，並將允許60萬名中國學生進入美國大學時，就顯得格外引人注目了。

「說不讓（中國）學生來這裡是非常侮辱人的」，川普週二在白宮內閣會議上表示，「我樂於看到他們的學生來」。

川普還說：「你們知道如果他們不來會怎樣嗎？我們的大學體系會很快完蛋。」

據陸媒環球網，就在川普25日發表這番言論前，中國駐美國大使館在微信公眾號發文稱，數名中國留學生自休士頓喬治布希洲際機場入境時，遭美國海關邊境執法人員無端盤查、滋擾，所攜電子設備被檢查，甚至有人被限制人身自由長達80多個小時，最終被無理遣返回國。

川普6月5日與中國國家主席習近平通電話時曾說，「美方歡迎中國留學生來美學習」。

針對川普表示將允許60萬名中國學生到美國留學，中國外交部發言人郭嘉昆昨天說，中方希望美方落實川普「歡迎中國留學生赴美學習」的表態，停止無端滋擾、盤查、遣返中國留學生，確實保障他們的正當合法權益。