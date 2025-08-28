罕見！金正恩將出席中共93閱兵 時隔6年訪陸且首次參與多邊活動

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
北韓領導人金正恩將出席中共9月3日「抗戰勝利80周年」閱兵式，這是他時隔6年多再度訪問大陸，更是他首次出席多邊活動。圖為2019年1月大陸國家主席習近平在北京與到訪的金正恩舉行會談。圖／新華社
北韓領導人金正恩將出席中共9月3日「抗戰勝利80周年」閱兵式，這是他時隔6年多再度訪問大陸，更是他首次出席多邊活動。圖為2019年1月大陸國家主席習近平在北京與到訪的金正恩舉行會談。圖／新華社

北韓官媒、大陸官方28日相繼宣布，北韓領導人金正恩將出席中共9月3日「抗戰勝利80周年」閱兵式，成為出席的26位外國國家元首和政府首腦之一。金正恩鮮少外訪，這將是金正恩時隔6年多再度訪問大陸，更是他首次出席多邊活動，引發關注。

金正恩與大陸國家主席習近平上一次的公開會面，要追溯到2019年6月。雙方在2018至19年間曾進行多次會面，金正恩於2019年1月訪問大陸，習近平同年6月訪問朝鮮平壤。

此次金正恩訪陸，將是他自2011年底掌權以來首次參與中共閱兵，也是他首度出席多邊活動。他曾與大陸、俄羅斯、美國、南韓等國領導人舉行過雙邊會晤，但未出席過多邊峰會或活動。

路透報導，首爾北韓大學院大學校長梁茂進（Yang Moo-jin）分析，金正恩出席勝利日紀念活動「相當罕見」。他將尋求提升自己作為領導人的國際地位，中俄朝三國可能會共同應對美國、日本與韓國之間的合作。

南韓「韓聯社」推測，金正恩或認為，此次訪問大陸可凸顯朝中俄三方抱團，並期待與大陸國家主席習近平和俄羅斯總統普亭並肩同框的場面，對外塑造其也是國際外交舞台主角的形象。另有觀點認為，金正恩也許要在俄烏戰爭結束之前進一步加強朝中關係，因此決定訪問大陸。

此外，由於南韓國會議長禹元植也將代表南韓出席該活動，這有可能成為李在明政府成立以來，南北韓最高層級官員首次在國際場合同框的機會，因此亦受外界關注。有觀點認為，若南北韓雙方實現接觸，有望為韓朝及朝美對話創造新的契機。

但有分析指出，由於朝鮮迄今仍將南韓視為「敵國」，全面切斷與韓方的溝通渠道，金正恩應不會主動與禹元植會面。朝方甚至可能要求中方在安排座位及出席路線上與韓方代表保持距離，以免出現「偶遇」的可能。因應將與金正恩同場，南韓國會議長室也已決定檢查籌備工作和應對計畫。

不過，目前有關金正恩訪陸的細節尚不清楚，包含何日到訪、將停留多久、訪問期間是否與習近平、普亭或其他國家領導人舉行正式會晤，均尚未披露。

有關金正恩的行程安排，大陸外交部發言人郭嘉坤28日下午僅回應，「具體情況中方將適時發布消息，可以保持關注。」北韓官媒朝中社28日上午的報導也僅提到金正恩「即將訪問中華人民共和國」。

北韓 普亭 金正恩 習近平 俄羅斯

