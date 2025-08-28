香港舉行代號「勇光」大型跨部門反恐演習 模擬極端分子闖入境大廳

香港28日下午舉行代號「勇光」的大型跨部門反恐演習，主要演習節目有模擬極端分子衝進啟德郵輪碼頭入境大堂，與香港警察衝鋒隊開展槍戰。香港今次演習一個背景是當局相信香港有受襲的可能性，另一背景是大型活動，包括中國大陸將舉行全國運動會，以及香港立法會選舉。

香港政府跨部門反恐專責組，星期四下午在啟德郵輪碼頭進行反恐演習，要求是以之加強專責組與各部門處理反恐情報及應對恐襲事件的應變能力。演習模擬有極端分子衝進啟德郵輪碼頭入境大堂行李等候區，與警方衝鋒隊開展槍戰，在警方制伏極端分子後，救護車到場將傷者分流，並將情況嚴重傷者送上救護車離開。

演習中還模擬發現爆炸品，派出拆彈機械人，並找出匿藏在疏散人群中的極端分子。演習並首次在啟德對出海面演練追截涉及恐怖活動的快艇，由水警高速追截艇從目標快艇的左右兩邊包圍，限制移動範圍，發放多枚照明彈。演習其後模擬有極端分子挾持另一艘客船，並企圖縱火，飛虎隊隊員乘直升機登船，解救船上20多名人質，並出動滅火輪救火。

香港跨部門反恐專責組高級警司梁偉基在演習後說，今次演練是特首李家超去年施政報告中提出設立「反恐三層防範機制」後的首次跨部門演習，並首次在網上及電視直播。今次有逾5百名部門代表參與及籌備演練，包括警察、消防處、海關等，亦邀請近2百名市民及地區人士參與，創下歷來演習紀錄，未來演習將持續在海陸舉辦，並會更多元化，開放給更多市民參與。

梁偉基稱，國際全球的反恐形勢複雜多變，香港作為國際化都市，有可能面對類似的恐怖主義威脅。評估目前相關威脅在香港仍然維持中級水平，無具體情報顯示香港會成為襲擊目標，但有受襲的可能性。

他認為恐怖及極端分子尤其喜歡選擇大型活動期間發動恐襲，加上香港即將舉辦大陸全國運動會及香港立法會選舉，警方不會掉以輕心，將繼續重視反恐及做好防範工作。 一旦香港面對更嚴重的恐怖主義威脅，反恐三層防範機制的會議隨時會按需要啟動。

香港特首李家超說，全球恐怖主義形勢錯綜複雜，香港作為國際城市，雖然整體安全穩定，但國際恐襲及本土恐怖主義的威脅不容忽視，香港區政府各政策局和部門必須加強對不同形式恐怖襲擊的協調與應對能力。