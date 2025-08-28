快訊

老翁捐9戶上億豪宅給行天宮 養女提告討回房產！法院這樣說

家醜刀刀見骨…遭連環爆料劈腿緋聞、家庭失和 孫鵬硬起來喊告

香港舉行代號「勇光」大型跨部門反恐演習 模擬極端分子闖入境大廳

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
香港跨部門反恐專責組在啟德郵輪碼頭進行代號「勇光」的跨部門反恐演習。圖為消防處滅火輪利用遙控水炮控制火勢。（中通社）
香港跨部門反恐專責組在啟德郵輪碼頭進行代號「勇光」的跨部門反恐演習。圖為消防處滅火輪利用遙控水炮控制火勢。（中通社）

香港28日下午舉行代號「勇光」的大型跨部門反恐演習，主要演習節目有模擬極端分子衝進啟德郵輪碼頭入境大堂，與香港警察衝鋒隊開展槍戰。香港今次演習一個背景是當局相信香港有受襲的可能性，另一背景是大型活動，包括中國大陸將舉行全國運動會，以及香港立法會選舉。

香港政府跨部門反恐專責組，星期四下午在啟德郵輪碼頭進行反恐演習，要求是以之加強專責組與各部門處理反恐情報及應對恐襲事件的應變能力。演習模擬有極端分子衝進啟德郵輪碼頭入境大堂行李等候區，與警方衝鋒隊開展槍戰，在警方制伏極端分子後，救護車到場將傷者分流，並將情況嚴重傷者送上救護車離開。

演習中還模擬發現爆炸品，派出拆彈機械人，並找出匿藏在疏散人群中的極端分子。演習並首次在啟德對出海面演練追截涉及恐怖活動的快艇，由水警高速追截艇從目標快艇的左右兩邊包圍，限制移動範圍，發放多枚照明彈。演習其後模擬有極端分子挾持另一艘客船，並企圖縱火，飛虎隊隊員乘直升機登船，解救船上20多名人質，並出動滅火輪救火。

香港跨部門反恐專責組高級警司梁偉基在演習後說，今次演練是特首李家超去年施政報告中提出設立「反恐三層防範機制」後的首次跨部門演習，並首次在網上及電視直播。今次有逾5百名部門代表參與及籌備演練，包括警察、消防處、海關等，亦邀請近2百名市民及地區人士參與，創下歷來演習紀錄，未來演習將持續在海陸舉辦，並會更多元化，開放給更多市民參與。

梁偉基稱，國際全球的反恐形勢複雜多變，香港作為國際化都市，有可能面對類似的恐怖主義威脅。評估目前相關威脅在香港仍然維持中級水平，無具體情報顯示香港會成為襲擊目標，但有受襲的可能性。

他認為恐怖及極端分子尤其喜歡選擇大型活動期間發動恐襲，加上香港即將舉辦大陸全國運動會及香港立法會選舉，警方不會掉以輕心，將繼續重視反恐及做好防範工作。 一旦香港面對更嚴重的恐怖主義威脅，反恐三層防範機制的會議隨時會按需要啟動。

香港特首李家超說，全球恐怖主義形勢錯綜複雜，香港作為國際城市，雖然整體安全穩定，但國際恐襲及本土恐怖主義的威脅不容忽視，香港區政府各政策局和部門必須加強對不同形式恐怖襲擊的協調與應對能力。

演習 反恐 香港

延伸閱讀

黎智英國安案完成結案陳詞 將擇期宣判、日期未定

港裁判法院年審14.5萬案 定罪率7成 稱犯罪率升威脅國安

港史博館展183件抗戰文物 免費沉浸式體驗 料吸20萬人次

白狼之子張瑋逃亡香港 提供線索致緝獲外逃通緝犯最多有百萬獎金

相關新聞

罕見！金正恩將出席中共93閱兵 時隔6年訪陸且首次參與多邊活動

北韓官媒、大陸官方28日相繼宣布，北韓領導人金正恩將出席中共9月3日「抗戰勝利80周年」閱兵式，成為出席的26位外國國家...

陸稱九二共識是兩岸核安合作前提 陸委會：不應政治掛勾

倘若台灣重啟核電，兩岸是否可能在「海峽兩岸核電安全合作協議」基礎上展開合作，大陸國台辦今天稱，民進黨當局拒不承認「九二共...

黎智英國安案完成結案陳詞 將擇期宣判、日期未定

壹傳媒集團創辦人黎智英被控涉犯香港國安法案，香港高等法院28日短暫開庭處理一些案件行政事宜後，正式宣告控辯雙方的結案陳詞...

香港舉行代號「勇光」大型跨部門反恐演習 模擬極端分子闖入境大廳

香港28日下午舉行代號「勇光」的大型跨部門反恐演習，主要演習節目有模擬極端分子衝進啟德郵輪碼頭入境大堂，與香港警察衝鋒隊...

陸商務部：李成鋼將赴華府會見「美方相關官員」解決經貿問題

大陸商務部28日證實，大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼本周將赴華盛頓，會見美方「相關官員」，並指中方願與美方一道...

見IPAC訪團 陸委會主委邱垂正：願秉持對等、尊嚴與大陸對話

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）訪團近日訪問台灣，陸委會28日發布訊息指，主委邱垂正26日接見了訪團，就國際情勢、區域安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。