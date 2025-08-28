日本投入無人機監控釣魚台 陸國防部：停止複雜化局勢

日媒先前報導，因為中國海警船頻繁侵入釣魚台周邊海域，日本投入大型無人機「海上衛士」提升監控。中國國防部今天表示，要求日方停止複雜化釣魚台海空局勢。

產經新聞先前報導，中國海警局船隻頻繁侵入尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊「日本領海」，日本政府決定投入海上保安廳的大型無人機「海上衛士」（SeaGuardian，MQ-9B），並已開始運用，結合現有的巡邏船與載人飛機，以提升監視能力。

中國國防部今天下午舉行8月份例行記者會，發言人張曉剛回答媒體相關提問時表示，釣魚島（釣魚台列嶼）及其附屬島嶼是「中國固有領土」，要求日方停止複雜化釣魚島海空局勢；中方將繼續採取有效措施，堅定維護國家領土主權和海洋權益。

另據共同社今天報導，多名日美消息人士27日透露，日本陸上自衛隊和美國海軍陸戰隊9月舉行的大規模實戰訓練「堅毅之龍」，將在山口縣的美軍岩國基地實施泰風飛彈系統（Typhon missile system，又譯堤豐）的部署訓練。泰風飛彈系統在日本國內部署尚屬首次，意在制衡中國。

張曉剛對此表示，今年是「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」，在這一特殊歷史節點，日方更應深刻汲取歷史教訓，在軍事安全領域謹言慎行。