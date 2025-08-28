快訊

老翁捐9戶上億豪宅給行天宮 養女提告討回房產！法院這樣說

家醜刀刀見骨…遭連環爆料劈腿緋聞、家庭失和 孫鵬硬起來喊告

日本投入無人機監控釣魚台 陸國防部：停止複雜化局勢

中央社／ 北京28日電
針對日媒先前報導，中國船隻頻繁侵入釣魚台周邊海域，日本決定投入大型無人機「海上衛士」。中國國防部發言人張曉剛28日表示，要求日方停止複雜化釣魚台海空局勢。圖／中央社
針對日媒先前報導，中國船隻頻繁侵入釣魚台周邊海域，日本決定投入大型無人機「海上衛士」。中國國防部發言人張曉剛28日表示，要求日方停止複雜化釣魚台海空局勢。圖／中央社

日媒先前報導，因為中國海警船頻繁侵入釣魚台周邊海域，日本投入大型無人機「海上衛士」提升監控。中國國防部今天表示，要求日方停止複雜化釣魚台海空局勢。

產經新聞先前報導，中國海警局船隻頻繁侵入尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊「日本領海」，日本政府決定投入海上保安廳的大型無人機「海上衛士」（SeaGuardian，MQ-9B），並已開始運用，結合現有的巡邏船與載人飛機，以提升監視能力。

中國國防部今天下午舉行8月份例行記者會，發言人張曉剛回答媒體相關提問時表示，釣魚島（釣魚台列嶼）及其附屬島嶼是「中國固有領土」，要求日方停止複雜化釣魚島海空局勢；中方將繼續採取有效措施，堅定維護國家領土主權和海洋權益。

另據共同社今天報導，多名日美消息人士27日透露，日本陸上自衛隊和美國海軍陸戰隊9月舉行的大規模實戰訓練「堅毅之龍」，將在山口縣的美軍岩國基地實施泰風飛彈系統（Typhon missile system，又譯堤豐）的部署訓練。泰風飛彈系統在日本國內部署尚屬首次，意在制衡中國。

張曉剛對此表示，今年是「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」，在這一特殊歷史節點，日方更應深刻汲取歷史教訓，在軍事安全領域謹言慎行。

日本 釣魚台

延伸閱讀

三菱因成本過高退出離岸風電案 日本政府仍樂觀看待再生能源

英航空母艦二戰後首度泊靠東京港 深化準同盟劍指大陸

「我們沒得選」美業界人士：美製無人機 比大疆差又貴

玉淵譚天：京抗戰閱兵以來 日本砸560億日圓搞形象公關

相關新聞

罕見！金正恩將出席中共93閱兵 時隔6年訪陸且首次參與多邊活動

北韓官媒、大陸官方28日相繼宣布，北韓領導人金正恩將出席中共9月3日「抗戰勝利80周年」閱兵式，成為出席的26位外國國家...

陸稱九二共識是兩岸核安合作前提 陸委會：不應政治掛勾

倘若台灣重啟核電，兩岸是否可能在「海峽兩岸核電安全合作協議」基礎上展開合作，大陸國台辦今天稱，民進黨當局拒不承認「九二共...

黎智英國安案完成結案陳詞 將擇期宣判、日期未定

壹傳媒集團創辦人黎智英被控涉犯香港國安法案，香港高等法院28日短暫開庭處理一些案件行政事宜後，正式宣告控辯雙方的結案陳詞...

香港舉行代號「勇光」大型跨部門反恐演習 模擬極端分子闖入境大廳

香港28日下午舉行代號「勇光」的大型跨部門反恐演習，主要演習節目有模擬極端分子衝進啟德郵輪碼頭入境大堂，與香港警察衝鋒隊...

陸商務部：李成鋼將赴華府會見「美方相關官員」解決經貿問題

大陸商務部28日證實，大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼本周將赴華盛頓，會見美方「相關官員」，並指中方願與美方一道...

見IPAC訪團 陸委會主委邱垂正：願秉持對等、尊嚴與大陸對話

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）訪團近日訪問台灣，陸委會28日發布訊息指，主委邱垂正26日接見了訪團，就國際情勢、區域安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。