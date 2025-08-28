陸商務部：李成鋼將赴華府會見「美方相關官員」解決經貿問題

大陸商務部28日證實，大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼本周將赴華盛頓，會見美方「相關官員」，並指中方願與美方一道，繼續發揮好中美經貿磋商機制作用，通過平等對話協商解決問題，共同維護中美經貿關係健康穩定可持續發展。

美國政府發言人日前表示，李成鋼本周將赴華盛頓會見美國政府副部級官員，並補充說，此次訪問並不是中美正式談判會議的一部分。

大陸商務部28日下午舉行記者會，發言人何詠前證實李成鋼將赴美。她表示，李成鋼率團於24日至27日訪問加拿大，與加方共同主持召開中加經貿聯委會，之後，李成鋼一行將赴美國華盛頓會見美方相關官員。但未進一步透露會見的美方官員名單。

美國財政部長貝森特27日接受福斯商業網（Fox Business）訪問時說，李成鋼訪問華府，比較偏向技術性討論，與正在進行中的貿易談判無關。貝森特說，他預計最快10月底到11月初，與大陸國務院副總理何立峰再次見面，展開第4輪貿易談判。

此前，中美高層已分別在瑞士日內瓦、英國倫敦和瑞典斯德哥爾摩舉行過3次貿易談判。

美媒華爾街日報報導，李成鋼此行將討論大豆採購事宜，也將繼續敦促川普政府放寬對大陸技術銷售限制。北京還將繼續要求美方取消與芬太尼相關的20%關稅，以換取承諾購買大豆或波音飛機。