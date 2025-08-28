快訊

見IPAC訪團 陸委會主委邱垂正：願秉持對等、尊嚴與大陸對話

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
陸委會主委邱垂正（中）26日接見「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）訪團。圖／陸委會提供
陸委會主委邱垂正（中）26日接見「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）訪團。圖／陸委會提供

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）訪團近日訪問台灣，陸委會28日發布訊息指，主委邱垂正26日接見了訪團，就國際情勢、區域安全挑戰及中共對台複合性施壓等議題意見交流。邱垂正表示，台灣致力於維護台海和平穩定的現狀，也願意秉持對等、尊嚴的原則與中國大陸進行有意義的對話交流。

「對中政策跨國議會聯盟」為各國跨黨派國會議員組成的國際組織，目的為關注並改革各國的對中政策，該聯盟訪團近日訪台，27日接受賴清德總統接見。

據陸委會28日發布訊息，邱垂正於26日接見IPAC訪團，並感謝IPAC成員長期在國際社會給予台灣堅定的支持。訪團團長、英國國會下議員史密斯表示，IPAC成員現已遍及全球43個國家，成員都相當關注中共在國際上的擴張作為。

邱垂正表示，台灣致力於維護台海和平穩定的現狀，也願意秉持對等、尊嚴的原則與中國大陸進行有意義的對話交流。

邱垂正說，面對中共持續對台複合式極限施壓，政府將持續以「四個堅持」捍衛國家主權，並落實賴總統所揭示的「和平四大支柱行動方案」，堅持台灣的民主自由價值，同時強化國際合作，堅實友我能量。

據陸委會，接見過程中，訪賓前波蘭外交部長芙緹嘉提及，中共AI技術發展可能成為新型態的資訊戰手法；瑞典國會議員博特森表示，IPAC也看清中共欲重新詮釋「聯大第2758號決議」的意圖，並了解此舉將對台灣造成嚴重影響，因此在國際上積極為台灣發聲澄清；IPAC創辦人兼執行主任裴倫德則呼籲維持台海現狀的重要性。

台海 中共 邱垂正 陸委會

