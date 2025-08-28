九三閱兵裝備更多細節？大陸國防部低調回應

大陸即將在9月3日抗戰勝利80周年當天舉行閱兵與慶祝活動，對於閱兵受閱武器及相關情況，大陸國防部28日在記者會上回應相當低調，發言人張曉剛稱「我沒有更多補充信息」，也沒有具體透露是否有外軍領導人、外軍方隊參閱。

28日下午的記者會上，對於美國國防部評論，即將在九三閱兵正式亮相的鷹擊飛彈，對美國航母防禦體系帶來重大挑戰、巨型無人潛航器表明共軍正在謀求水下無人領域戰略優勢等，大陸國防部發言人張曉剛僅回應，國新辦發布會介紹了受閱武器裝備情況，「我沒有更多補充信息」。

他強調，大陸發展和更新武器裝備「完全是為了維護國家主權、安全、發展利益」，大陸始終是維護世界和平的堅定力量，「中國力量每增長一分，世界和平希望就增多一分。」

這次九三閱兵裝備狀況，張曉剛表示，這是受閱武器裝備信息化、智慧化程度都很高，充分體現共軍「適應科技發展和戰爭型態演變、打贏未來戰爭的強大能力」。至於是否有外軍領導人出席，他則說「沒有可發布信息」。另外對於有沒有外軍方隊參加閱兵，他也說「我沒有可供發布的信息」。

此外，對於陸媒指日本10年來花費500多億日圓形象宣傳，以及呼籲各國審慎考慮出席九三閱兵的做法，張曉剛回應，大陸外交部已向日本提出嚴肅交涉、要求日方澄清。他強調，掩蓋事實、推卸責任無法洗白自己，只會引起包括中國人民在內的全世界愛好和平人民的高度警惕和嚴厲譴責。

張曉剛指，日本應該以誠實態度正視和反省侵略歷史，同軍國主義徹底切割，切實尊重中國等受害國人民感情，才能真正取信於亞洲鄰國和國際社會。

有媒體提問，最近日軍七三一部隊一些新罪證公布，張回應，日本軍國主義慘無人道的侵略行徑，令人髮指的屠殺罪行，給中國人民和廣大亞洲國家人民帶來慘絕人寰的災難。特別是侵華日軍七三一部隊公然違反國際法，對中國人民發動了令人髮指的細菌戰，犯下了反人類滔天罪行，這段歷史鐵證如山、不容否認，也永遠不會被抹去。

他強調，今年是抗戰勝利80周年。「魔鬼被消滅了，但遺毒還未根除。我們要求日方深刻反省歷史罪責，加快處置日遺化武（二戰時遺留的化學武器）進程，早日還中國人民淨土。」