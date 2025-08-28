抗戰勝利80周年如何看待國軍貢獻？陸國防部這麼說

今年是抗戰勝利80周年，大陸即將在北京舉行大型活動紀念受矚。對於如何看待國軍抗戰貢獻，大陸國防部表示80多年前共產黨領導的敵後戰場和國民黨指揮的正面戰場協力合作，形成了共同抗擊日本侵略的戰略局面；陸方還批評賴政府使用「終戰」一詞，「完全是認賊作父、民族敗類」，必將被釘上歷史的恥辱柱。

大陸國防部28日下午舉行記者會，本報記者提問，大陸方面怎麼看待抗戰時期國軍作戰的貢獻？另外先前官方宣布將會邀請「國民黨抗日老兵」到現場觀禮，目前相關安排為何？其中有沒有來自台灣的老兵？

對此大陸國防部發言人張曉剛回應，抗日戰爭是一場全體中華兒女眾志成城、同仇敵愾反抗日本帝國主義侵略的正義鬥爭，80多年前中國共產黨領導的敵後戰場和國民黨指揮的正面戰場協力合作，形成了共同抗擊日本侵略的戰略局面。

他指出，「我們邀請國民黨老兵參加紀念活動，是對他們浴血奮戰、保家衛國功績的褒揚，有關具體情況國新辦發布會也做了介紹」，不過他並未具體回應是否有來自台灣的老兵。

對於賴總統以「終戰」形容日本二戰投降，以及我國防部舉辦音樂會稱要「反制中共扭曲歷史跟話語權」，就此，張曉剛批評，賴清德當局歪曲竄改歷史，怎麼對得起抗戰英烈付出的鮮血和犧牲，「完全是認賊作父、民族敗類」，必將被盯上歷史的恥辱柱。

而關於中科院與美方共同研製無人機，或將與雄風2E飛彈搭配等，他則警告說，「台獨武裝」膽敢輕舉妄動，必將粉身碎骨、自取滅亡。

另外關於我明年國防預算達9,495億元，約占GDP的3.32%，張曉剛則說，台灣的主流民意是要和平、要發展、要交流、要合作。賴清德當局在窮兵黷武的邪路上狂奔，對美方予取予求、甘當「提款機」掏空台灣，難逃玩火自焚的下場。他強調共軍「加強練兵備戰，全面提升打贏能力，堅決捍衛國家主權和領土完整。」