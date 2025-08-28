中共海警船撞船變形 專家：一周內切除艦首「後勤能力不能低估」

中共海警船「南域艦」及軍艦8月11日在黃岩島海域追逐菲律賓海巡艇時發生撞船意外，外國媒體近期登出南域艦8月21日停泊在榆林港的衛星影像。中華戰略學會資深研究員張競分析，從南域艦能一週內完成切除艦艏的進度來看，解放軍的修護能量與效率，確實不能低估。

中共海警船「南域艦」8月11日在在黃岩島東部海域與中共海軍「桂林艦」於追逐菲律賓海巡艇時發生碰撞事故，隨即在無傍護兵力隨行下自行返港。並於13日接近日落前抵達榆林港，隨即向解放軍該港後勤修護單位報到進廠檢修。

張競解讀，從衛星影像資料顯示，南域艦艦艏前段已經完全切除，其切除位置比撞船後扭曲變形的部份更接近艦艏主砲。他認為，比對該艦從撞船到進港後的照片，從艦艏包含錨機絞機都同時被完整切除的情況，應該可以確認，其位於甲板下動力單元與連接錨鏈艙之錨鏈管艙，很有可能發生嚴重變形，因此必須加以切除，然後裝置新的艙間結構。

張競進一步分析，依據切除位置觀察，可推估艦艏聲納音鼓與接線艙，恐怕都已損毀而切除；但相關鄰接艙間維持水密應該不成問題，因此才能在切除艦艏之後，順利出塢待料進行後續維修工程。

張競強調，就南域艦能在撞船後一週內完成進塢切除艦艏前段，然後出塢靠港待料的進度來說，解放軍的修護能量與效率，確實不能低估。

他指出，各國都會繼續睜大眼睛觀察南域艦與桂林艦修復工程的施工狀況與相關進度，這是評估解放軍戰損應急修護能量重要參考資訊，我方也可從過程中的跡象與徵候，獲得重要情報資料。