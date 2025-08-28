快訊

美擴大關稅戰、習近平「一封信」讓中印關係融冰 專家諷川普促和有功

安全下莊！超思蛋偵查2年...農業部官員都沒事 陳吉仲、陳駿季均簽結

綠17議員「請賴總統正視危機」新聞 驚見「卓榮泰官方帳號」按讚

聽新聞
0:00 / 0:00

黎智英國安案完成結案陳詞 將擇期宣判、日期未定

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
壹傳媒集團創辦人黎智英被控涉犯香港國安法案，28日正式宣告完成結案陳詞，法官表示將擇期宣判。（美聯社資料照）
壹傳媒集團創辦人黎智英被控涉犯香港國安法案，28日正式宣告完成結案陳詞，法官表示將擇期宣判。（美聯社資料照）

壹傳媒集團創辦人黎智英被控涉犯香港國安法案，香港高等法院28日短暫開庭處理一些案件行政事宜後，正式宣告控辯雙方的結案陳詞程序完成，法官表示將擇期宣判。

綜合港媒、BBC中文網報導，辯方27日已完成結案陳詞，代表黎智英的律師27日提出申請，要求法官就多個事項行使「司法認知」，接納該事項存在，包括美國在中國反對下對台售武、中國曾向部分人士實施制裁，但法官杜麗冰認為多個事項與案件不相關，拒絕其申請。

此外，辯方陳詞時稱《蘋果日報》具有很大影響力，並指其立場與大部份香港市民產生共鳴，杜麗冰認為並無證據支持，故不會接受，會視此為辯方陳詞一部份。

杜麗冰在申請處理完畢後，指出現階段已完成處理舉證及結案陳詞的所有程序，現時暫告一段落。辯方最後問：「我知道這是一項艱鉅任務，但我還是想斗膽問一下，我們預計甚麼時候有裁決日期？」杜麗冰表示，「會盡快通知各方。」

BBC中文網指出，據之前香港媒體報導，宣判日期很可能落在10月。

至此，黎智英案完成156天審訊，在經歷超過1年又8個月斷續開庭後，此案走向尾聲。

現年77歲的黎智英於2020年8月被香港國安警察拘捕，同年12月成為被起訴「香港國安法」下「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」的第1人。一旦被判有罪，最高可被處以終身監禁。

黎智英28日戴眼鏡、米白色西裝外套出庭，不時向旁聽人士報以微笑、點頭、雙手合十。

香港 法官 黎智英 國安法

延伸閱讀

港裁判法院年審14.5萬案 定罪率7成 稱犯罪率升威脅國安

曾密會黃之鋒遭陸批評 伊珠麗出任美駐港總領事「北京開綠燈」

國安私菸纏訟6年…二審今判刑均減輕 邱議瑩之弟邱彰信判1年半獲緩刑

網友敲碗「頭城煙火節」日期出爐 施放1680秒全國之最 開放索票

相關新聞

陸稱九二共識是兩岸核安合作前提 陸委會：不應政治掛勾

倘若台灣重啟核電，兩岸是否可能在「海峽兩岸核電安全合作協議」基礎上展開合作，大陸國台辦今天稱，民進黨當局拒不承認「九二共...

黎智英國安案完成結案陳詞 將擇期宣判、日期未定

壹傳媒集團創辦人黎智英被控涉犯香港國安法案，香港高等法院28日短暫開庭處理一些案件行政事宜後，正式宣告控辯雙方的結案陳詞...

玉淵譚天：京抗戰閱兵以來 日本砸560億日圓搞形象公關

中國將於9月3日舉行「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念」，在官方大規模宣傳活動被視為強化抗日話語權之際...

中共修抗日戰爭史 強化中流砥柱敘事立場

今年是抗戰勝利80周年，根據解放軍報消息，解放軍出版社近日修訂再版「中國抗日戰爭史」，並聲稱該書展現中國共產黨「作為全民...

九三閱兵倒數計時／「藍盔衛士」將受閱 展大國擔當

北京九三大閱兵倒時計數，維和官兵的身影今年將出現在天安門前，向世界展示中國維護世界和平的大國擔當，「中國藍盔衛士亮相九三...

中俄柴電潛艦 首度在亞太地區聯合巡邏

俄羅斯塔斯社27日報導，俄國太平洋艦隊發表聲明表示，俄國海軍與中國人民解放軍海軍的柴電潛艦，首次在亞太地區進行聯合巡邏。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。