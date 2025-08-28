黎智英國安案完成結案陳詞 將擇期宣判、日期未定

壹傳媒集團創辦人黎智英被控涉犯香港國安法案，香港高等法院28日短暫開庭處理一些案件行政事宜後，正式宣告控辯雙方的結案陳詞程序完成，法官表示將擇期宣判。

綜合港媒、BBC中文網報導，辯方27日已完成結案陳詞，代表黎智英的律師27日提出申請，要求法官就多個事項行使「司法認知」，接納該事項存在，包括美國在中國反對下對台售武、中國曾向部分人士實施制裁，但法官杜麗冰認為多個事項與案件不相關，拒絕其申請。

此外，辯方陳詞時稱《蘋果日報》具有很大影響力，並指其立場與大部份香港市民產生共鳴，杜麗冰認為並無證據支持，故不會接受，會視此為辯方陳詞一部份。

杜麗冰在申請處理完畢後，指出現階段已完成處理舉證及結案陳詞的所有程序，現時暫告一段落。辯方最後問：「我知道這是一項艱鉅任務，但我還是想斗膽問一下，我們預計甚麼時候有裁決日期？」杜麗冰表示，「會盡快通知各方。」

BBC中文網指出，據之前香港媒體報導，宣判日期很可能落在10月。

至此，黎智英案完成156天審訊，在經歷超過1年又8個月斷續開庭後，此案走向尾聲。

現年77歲的黎智英於2020年8月被香港國安警察拘捕，同年12月成為被起訴「香港國安法」下「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」的第1人。一旦被判有罪，最高可被處以終身監禁。

黎智英28日戴眼鏡、米白色西裝外套出庭，不時向旁聽人士報以微笑、點頭、雙手合十。