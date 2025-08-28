黎智英國安案完成結案陳詞 法官押後裁決
香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉及的國安案今天完成結案陳詞，據報導，法官押後裁決，並表示若有裁決日期，會通知控辯雙方。
黎智英及蘋果日報3家公司被控涉嫌串謀勾結外國勢力等罪，案件上週起在西九龍裁判法院進行結案陳詞，由3位國安法指定法官審理，而案件此前已審理了百餘天。
綜合本地媒體的報導，控辯雙方今天完成結案陳詞，法官在庭上宣布押後裁決，並表示若有裁決日期，會通知控辯雙方。
在結案陳詞中，控方主要提出，黎智英在港區國安法生效後，仍然請求外國制裁香港；辯方則表示，黎智英過去的相關言論只是表達一己之見，控方過度解讀黎智英一些請求制裁香港的言論，建議法庭不應只斟酌黎智英部分言論。
辯方並認為，媒體在言論方面應該享有更大自由。
