陸委會諮委會議：「適時調整」我對港政策 以維護國安

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
陸委會召開諮委會議，與會委員建議適時調整對港政策，以維護國家安全。（中通社）
陸委會近日舉辦第71次諮詢委員會議，就香港局勢，部分委員建議，我應持續觀察香港情勢變化，並參考世界各主要國家對港立場，適時調整我對港政策，以維護國家安全。

陸委會28日發布訊息，近日舉行第71次諮詢委員會議，就「年來美中關係發展對香港之影響觀察」之影響與因應進行討論。

會中，學者引言以「新．攻勢現實主義理論」分析美中關係整體方向，由於系統層次因素（即自2008年起美中相對實力差距持續收窄趨勢）基本不變，則美中朝向競爭的整體方向（即在香港及其他地緣熱點的競爭）將保持不變；並指出香港的地緣橋梁角色，在2020年後並未完全終結，特別是在經貿金融面向。

同時，雖然香港議題近年在美國政壇的關注度有所減弱，但未見美國在香港之競爭態勢有所變化，美國國務卿魯比歐亦為美國對港政策關鍵人物。另建議，應以大國競爭理論框架，長期追蹤香港特殊地位的各個面向，持續檢討對港政策。

陸委會指出，有部分委員認為，2020年以來，香港地區總部數目，及香港金融業機構單位數目雖無明顯下滑，惟香港上市公司中陸資比重、中資銀行數目逐年升高、樓價下跌、外資撤資情形等，亦為觀察香港經貿、金融變化之重要指標。

部分委員表示，近年港府治理能力削弱、國安教育強化、國安指導方針深入各領域、陸生升讀香港各大學比率上升，香港社會已與過往有很大不同。

部分委員觀察，我經濟部及交通部觀光署得以派員派駐上海（指台貿中心、台旅會），反觀我政府官員無法派駐香港，凸顯港府對台事務相對謹慎、自我限縮。我香港辦事處雇員在港工作艱辛，應多予關懷鼓勵。

部分委員建議，我應持續觀察香港情勢變化，並參考世界各主要國家對港立場，適時調整我對港政策，以維護國家安全。

香港 美國 國安 陸委會 美中關係

