陸委會諮委：適時調整對港政策 維護國家安全

陸委會今天發布最近一次諮詢委員會議重點內容。諮詢委員表示，香港政府治理能力削弱、強化國安教育，香港社會與過往大不相同，建議政府適時調整對港政策，以維護國家安全。

大陸委員會（陸委會）28日上午發布第71次諮詢委員會議與會委員發言重點內容。第71次諮詢委員會議於日前召開，會議著重於「（近）年來美中關係發展對香港之影響觀察」。

與會學者引言提到，美中從2008年起相對實力差距持續收窄，這個趨勢基本不變，美中在香港與其他地緣熱點的競爭也維持不變；香港地緣橋梁角色在2020年後未完全終結，特別是在經貿金融方面。

學者表示，美國政壇對於香港議題關注度近年有所減弱，不過未見美國在香港的競爭態勢有所變化，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）為美國對港政策關鍵人物。建議政府應以大國競爭理論框架長期追蹤香港特殊地位的各個面向，持續檢討對港政策。

部分諮詢委員認為，自2020年以來，香港地區總部數量與香港金融業機構單位數量儘管沒有明顯下滑，惟在香港上市公司中，陸資比重、陸資銀行數量逐年升高，樓價下跌、外資撤資等情形是觀察香港經貿、金融變化的重要指標。

部分諮詢委員提到，近年港府治理能力削弱、國安教育強化、國安指導方針深入各領域、陸生升讀香港各大學占比上升，香港社會與過往有很大不同。建議持續觀察香港情勢變化，參考世界主要國家對港立場，「適時調整我對港政策，以維護國家安全」。

部分委員觀察，台灣政府官員無法派駐香港，凸顯港府對於台灣事務相對謹慎、自我限縮。