陸閱兵前開記者會 贊普亭共捍二戰戰果、批日本為戰犯「翻案招魂」

俄國斯總統普亭、北韓領導人金正恩等多位外國政要即將參加中共九三閱兵。大陸官方指出，普亭出席紀念活動，進一步彰顯中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的高水準，也宣示了中俄共同捍衛二戰勝利成果的團結同心。同時也強調「熱烈歡迎」金正恩出席紀念活動。

大陸「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心」28日上午舉辦第1場記者會，宣布26位外國元首、政府首腦將出席九三活動。被問到日本對二戰歷史的敘事時，也批評日本國內始終存在一股勢力企圖否認侵略、美化侵略，歪曲篡改歷史，甚至為當年的戰爭罪犯「翻案招魂」，是對戰後國際秩序的挑戰。

大陸外交部部長助理洪磊指出，參加今年紀念活動的外方嘉賓，特點一是級別高，國家元首和政府首腦眾多，體現出各國對大陸舉辦此次紀念活動的高度重視和對大陸的友好情誼；二是代表性強，覆蓋世界五大洲，表明國際社會對中國抗戰歷史貢獻和世界意義的普遍認可；三是參與面廣，有政府代表，也有民間人士。

這次普亭將參加中共九三閱兵，洪磊說，80年前中國和蘇聯作為二戰亞洲和歐洲主戰場，是抗擊軍國主義和法西斯主義的中流砥柱，付出了巨大民族犧牲。今年5月，大陸國家主席習近平赴俄出席紅場閱兵，同普亭達成一系列重要共識，發出了二戰歷史真相不容歪曲、二戰勝利成果不容否定、戰後國際秩序不容挑戰的強音。普亭這次出席紀念活動，「進一步彰顯中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的高水平，也宣示了中俄共同捍衛二戰勝利成果的團結同心」。

至於金正恩的出席，洪磊表示，「我們熱烈歡迎金正恩總書記來華出席紀念活動」。他並指，「維護好、鞏固好、發展好中朝關係是中國黨和政府的堅定立場。中方願同朝方繼續在加強交流合作、推進社會主義建設的道路上攜手前行，在促進地區和平穩定、維護國際公平正義的事業中密切協作。」

有媒體提問，出席活動將有不少來自全球南方國家的領導人。對此洪磊提到，中國人民抗日戰爭是近代以來中國人民第1次取得完全勝利的民族解放鬥爭，鼓舞了世界上遭受侵略和壓迫的殖民地、半殖民地國家爭取民族獨立和解放的信心和勇氣，對他們奪取勝利產生了巨大影響。

他指出，80年後的今天，曾經由少數國家主宰他國命運、把持國際事務、壟斷發展優勢的時代已經一去不復返。全球南方群體性崛起，正從根本上改變世界版圖。「我們願同全球南方國家等各方一道，推動平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。」

此外，中共希望通過此次展示向國際社會傳遞什麼資訊？洪磊說，「我們舉行閱兵式，是為了彰顯走和平發展道路的堅定決心、捍衛國家主權和領土完整的堅強意志、維護世界和平安寧的強大能力」。他強調，中共建政後「從未主動挑起過一場戰爭」。「無論發展到什麼程度，中國都永遠不稱霸、不擴張，不搞軍備競賽，堅定做這個世界的和平力量。」

另外關於日本對二戰歷史的敘事，洪磊說，日本國內始終存在一股勢力企圖否認侵略、美化侵略，歪曲篡改歷史，甚至為當年的戰爭罪犯「翻案招魂」，這是對戰後國際秩序的挑戰。近年來日本還大幅調整安保政策，逐年增加防衛預算，不斷放寬武器出口限制，謀求突破性軍力發展，「不能不讓亞洲鄰國和國際社會對日本是否真心堅持專守防衛、堅持和平發展產生強烈質疑」。「我們敦促日方正視歷史，深刻反省侵略罪責，同軍國主義徹底劃清界限，走和平發展、睦鄰友好的正道。」