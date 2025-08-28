曾密會黃之鋒遭陸批評 伊珠麗出任美駐港總領事「北京開綠燈」

美國駐港澳總領事館27日在官網公告，新任駐港澳總領事伊珠麗（Julie Eadeh，前譯伊迪）已於當天抵達香港，接替上月離任的梅儒瑞。2019年香港爆發反送中運動時，伊珠麗是駐港澳總領館政治部主管，曾因「密會」民主派人物遭北京方面批評，但港媒指，北京已對伊珠麗這次的任命「開綠燈」。

港媒《南華早報》27日報導，伊珠麗接任美國駐港澳總領事的任命，已獲北京方面批准，預計於本月抵港。美國駐港澳總領事館同日在官網發布伊珠麗已抵達香港履新的消息。港媒《明報》28日報導也稱，據悉，北京對伊珠麗的任命「開綠燈」。

《明報》指，在2019年「反送中」運動後，中方及親建制媒體多次以伊珠麗曾與黃之鋒及羅冠聰等民主派人物會面為由，質疑美國干涉香港事務，央視更點名她是「顛覆專家」。

報導引述前人大常委譚耀宗表示，若可入境及向中方遞交姓名，相信就任而言無大問題。譚耀宗形容美方選擇伊珠麗任新總領事，有「搞事」成分都不為奇，會聽其言觀其行，呼籲對方到香港後做「符合身分的事」，若有影響香港穩定安全，中方會出聲。

大陸全國港澳研究會顧問劉兆佳說，在美國國務院裁員下派員來港，顯示美方對港作為中國跳板的角色仍相當重視。他說，在美國幾乎不承認對香港特殊待遇，及黎智英案後可能對港制裁背景下，很難想像新總領事可與港府官員及政界接觸、改善關係，「不是單純個人問題，是大形勢的問題。

據美駐港澳總領事館官網介紹，伊珠麗是公使銜參贊級別的高級職業外交官，於2025年8月出任美國駐香港及澳門總領事。此前，她曾擔任美國駐土耳其伊斯坦堡總領事，並曾派駐包括安卡拉、香港、杜哈、上海、巴格達、利雅得和貝魯特。