北京九三閱兵 普亭、金正恩等26位外國領導人將出席

中共即將舉辦九三閱兵慶祝抗戰勝利80周年，官方28日宣布，包含俄國總統普亭、北韓領導人金正恩等26位外國元首和政府首腦將會出席。

中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心，於28日上午10時，舉辦第1場記者會，大陸外交部部長助理洪磊宣布上述內容。

他介紹，將參加九三活動的26位外國領導人是俄羅斯總統普亭，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩，柬埔寨國王西哈莫尼，越南國家主席梁強，寮國人民革命黨中央委員會總書記、國家主席通倫，印尼總統普拉博沃，馬來西亞總理安華，蒙古總統呼日勒蘇赫，巴基斯坦總理夏巴茲，尼泊爾總理奧利，馬爾地夫總統穆伊茲，哈薩克總統托卡耶夫，烏茲別克總統米爾濟約耶夫，塔吉克總統拉赫蒙，吉爾吉斯總統札帕羅夫，土庫曼總統謝爾達爾．別爾德穆哈梅多夫，白俄羅斯總統盧卡申科，亞塞拜然總統阿利耶夫，亞美尼亞總理帕什尼揚，伊朗總統佩澤希齊揚，剛果（布）總統薩蘇，辛巴威總統姆南加古瓦，塞爾維亞總統武契奇，斯洛伐克總理菲佐，古巴共產黨中央第一書記、國家主席迪亞斯-卡內爾，緬甸代總統敏昂萊。

洪磊還宣布，應中共方面邀請，一些國家議長、政府副總理、高級別代表、國際組織負責人、前政要將出席紀念活動。其中包含南韓國會議長禹元植、聯合國副秘書長李軍華。

10年前的中共九三閱兵，有30位國家元首、政府首腦等外國領導人，19位政府高級別代表，此外還有10位元國際和地區組織負責人應邀出席。

當時大陸官方公布出席的外國領導人共30位，分別是白俄羅斯總統盧卡申科，波士尼亞赫塞哥維納主席團輪值主席喬維奇，柬埔寨國王西哈莫尼，捷克總統澤曼，剛果民主共和國總統卡比拉，埃及總統塞西，哈薩克總統納札爾巴耶夫，吉爾吉斯總統阿塔姆巴耶夫，寮國國家主席朱馬里，蒙古總統額勒貝格道爾吉，緬甸總統登盛，巴基斯坦總統侯賽因，南韓總統朴槿惠，俄羅斯總統普亭，塞爾維亞總統尼科利奇，南非總統祖馬，蘇丹總統巴希爾，塔吉克總統拉赫蒙，東帝汶總統魯瓦克，烏茲別克總統卡里莫夫，委內瑞拉總統馬杜羅，越南國家主席張晉創，衣索比亞總理海爾馬里亞姆，萬那杜總理基爾曼。此外還有阿根廷總統代表、副總統兼參議長布杜，古巴國務委員會第一副主席兼部長會議第一副主席迪亞斯－卡內爾，阿爾及利亞總統代表、民族院議長本·薩拉赫，波蘭眾議長基達瓦-布翁斯卡，朝鮮勞動黨中央政治局委員、黨中央書記崔龍海，泰國副總理兼國防部長巴威。

但其中有24位是外國元首、6位則是外國領導人代表。

當時出席的國際和地區組織負責人，包含聯合國秘書長潘基文在內共10位。前政要共6位，包含德國前總理施羅德，日本前首相村山富市，菲律賓前總統、馬尼拉市長埃斯特拉達，聖馬利諾前執政官泰倫齊，東帝汶前總統奧爾塔，英國前首相布萊爾。各國駐北京使節和國際組織駐北京代表也應邀出席。