陸宣布發行抗戰勝利80周年紀念金銀幣 鐫刻盧溝橋、九一八等元素
大陸央行28日早上宣布，將於9月3日發行抗日戰爭勝利80周年紀念幣。根據官方公布圖案，紀念幣分為4種，其中雙色銅合金紀念幣1枚、8克金幣1枚、150克銀幣1枚、30克銀幣1枚，幣面鐫刻的相關元素，包含盧溝橋、大刀隊、延安、九一八等。
這次紀念幣發行公告時間相對較晚，也並未列入先前大陸央行的年度貴金屬紀念幣發行計畫中，而是直到6月才在大陸國新辦舉辦的記者會上揭露將要發行。
雙色銅合金紀念幣圖案，為中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動標識，並刊「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」字樣，及面額人民幣「10元」字樣。發行數量為8,000萬枚。
8克圓形金質紀念幣背面圖案，由延安寶塔山、「勝利的號角響徹山河」雕塑等元素構成，並刊「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」字樣及面額「100元」字樣。最大發行量10,000枚。
150克圓形銀質紀念幣背面圖案，由人民英雄紀念碑「抗日遊擊戰」浮雕、盧溝橋等元素構成，並刊「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」字樣及面額「50元」字樣。最大發行量5,000枚。
30克圓形銀質紀念幣背面圖案，由「大刀進行曲」雕塑、九一八歷史博物館「殘曆碑」雕塑等元素構成，並刊「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」字樣及面額「10元」字樣。最大發行量20,000枚。
整體看來，紀念幣最大發行量，遠小於10年前的抗戰勝利70周年。
