陸拒提供陸配除籍證明 我批刁難

今年初上萬名陸配與陸配二代除籍證明案曾引起社會軒然大波，大陸方面昨披露海基會近日致函海協會，希望協助註銷戶籍並提供證明，但大陸國台辦表示不會「助紂為虐」，強調「九二共識」的共同政治基礎，還稱除非民進黨承認「一個中國原則」，以「台灣省名義」向大陸各省區市主管部門提出請求。

大陸國台辦昨日上午舉行記者會，官媒在提問中披露海基會近日致函海協會，希望協助註銷多名來台定居的大陸居民戶籍並提供證明文件。國台辦發言人朱鳳蓮回應，兩會對話溝通機制早已停擺，原因眾所周知，只有回到「九二共識」共同政治基礎上，兩岸對話溝通機制才能重啟，協商解決具體事務。

朱鳳蓮抨擊，民進黨要求在台定居多年、甚至廿多年的陸配限期補繳「喪失原籍證明」，否則就註銷當事人台灣身分，其目的是製造「兩國論」，為「台獨」分裂服務。

她說，大陸公安機關不會助紂為虐，「除非民進黨當局承認一個中國原則，以台灣省名義向各省區市主管部門提出請求，否則大陸方面不會接受民進黨當局提出的此類所謂請求」。

由於「除非以台灣省名義提出請求」表述並不尋常，形同將台灣視為大陸的省級地方政府，本報記者追問，這是否意味大陸否認兩會曾發揮的功能？未來這個原則是否可能擴及其他事務性協商？朱鳳蓮僅重申，只有回到九二共識共同政治基礎，兩岸對話溝通機制才能重啟等等。

對此，海基會昨表示由陸委會統一回應，後陸委會證實，我方確有透過海基會、海協會管道去函陸方請其協助處理，以維持「兩岸長期以來都各自堅持的兩岸單一戶籍制度」。

陸委會說明，這是因為前往大陸辦理除籍證明的陸配，有被刁難不配合開立的案件，已經有數十位向政府陳情。至於國台辦提出「除非以台灣省名義提出請求」的表述，陸委會書面回應並未提及。

此外，朱鳳蓮昨天還就中共將於九三舉辦大閱兵表示，將邀請包括台灣民眾在內的各界代表人士出席，並指在陸方先前宣布，免收首次申辦台胞證的證件費後，七月「首來族」申辦台胞證數量較六月增加百分之二十二。