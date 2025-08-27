快訊

中職／遭江承諺6局封鎖 悍將「3連敗後必輸」魔咒延續中

北市信義區4級地震！蔣萬安臉書秒發文 網讚「速度好快」

18縣市有感！21:11發生規模6地震 宜蘭、北市最大震度4級

聽新聞
0:00 / 0:00

娃哈哈：宗馥莉100%繼承宗慶後股份

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
娃哈哈公司表示，宗馥莉100%繼承宗慶後股份。圖／取自環球時報
娃哈哈公司表示，宗馥莉100%繼承宗慶後股份。圖／取自環球時報

娃哈哈公司表示，（原告）杜建英方面在杭州中院案件裡的訴求沒有涉及娃哈哈集團股權；娃哈哈集團原來由創辦人宗慶後直接持有的29.4%股權由遺囑公證明確由宗馥莉100%繼承，並且已經完成了工商變更登記。

界面新聞報導，今年8月，娃哈哈董事長宗馥莉及其三個「弟弟妹妹」信託案的判決結果，原告請求法院禁止被告處置或處理建浩創投有限公司在滙豐銀行香港帳戶中的資產（數額約為17.99億美元），以確保杭州訴訟的順利進行。

而杭州訴訟一度被外界猜測杜建英方面（三姐弟的母親）希望分割並部份繼承宗馥莉名下持有的娃哈哈集團29.4%股權。

娃哈哈公司澄清強調，杜建英方面在杭州中院案件裡的訴求沒有涉及娃哈哈集團股權，宗慶後直接持有的29.4%股權由遺囑公證證明，確定由宗馥莉100%繼承，並且已經完成了工商變更登記，相信杭州中院會對相關檔案的合法合規性以及有效性作出合理判斷，宗馥莉也會尊重並履行法院判決。

現在43歲的宗馥莉是杭州娃哈哈集團有限公司現任董事長和總經理，持有娃哈哈集團29.4%股份。但被外界視為宗慶後「獨女」的宗馥莉，卻在日前被三名自稱「同父異母的弟妹」在香港和杭州的法院起訴，涉及近21億美元巨額離岸信託資產、海外豪宅等財產糾紛，宗氏家族關係網浮出水面。

自宗慶後2024年2月去世之後，去年8月，杭州娃哈哈集團有限公司發生工商變更，宗慶後卸任法定代表人，董事長兼總經理職務，均由宗馥莉接任。天眼查app顯示，宗慶後本人所持有娃哈哈集團的29.4%股份，已由宗馥莉繼承，並已經完成工商變更。

信託 繼承 娃哈哈

延伸閱讀

香港出口連升17月 上月升14%勝預期 全年可望10%升幅

內地DSE補習 老師不熟內容、盜印港書、小紅書易誤導…

黃澤林美網神奇之旅 香港體壇首位大滿貫正賽贏球選手

港故宮花劍表演賽 張家朗再挫法名將 江旻憓當2名師妹裁判

相關新聞

傳外長林佳龍密訪菲律賓政府高層 引發菲「一個中國」政策動搖疑慮

星島日報引述《馬尼拉時報》專欄作家、亞洲世紀戰略研究所副所長Anna Malindog-Uy在社交平台「X」發布的消息稱...

我去函陸方籲提供陸配除籍證明 陸委會證實：數十人陳情遭刁難

大陸國台辦今天透過記者會釋出訊息稱，海基會近日致函海協會，希望協助提供多名已定居台灣的大陸居民的除籍證明，但稱大陸公安機...

陸稱九二共識是兩岸核安合作前提 陸委會：不應政治掛勾

倘若台灣重啟核電，兩岸是否可能在「海峽兩岸核電安全合作協議」基礎上展開合作，大陸國台辦今天稱，民進黨當局拒不承認「九二共...

「麥克阿瑟管教狗」陸網紀念抗戰辱昭和天皇 日本議員怒：越過底線

大陸民間仇日情緒不斷，北京紀念抗日戰爭勝利80周年的九三大閱兵將於下周舉行，大陸社交平台竟出現侮辱日本昭和天皇的影片。日...

川普希望陸參與削減核武庫 陸外交部：不合理也不現實

美國總統川普先前表示，美國和俄羅斯正討論削減核武庫的問題，並希望讓大陸參與這一進程。大陸外交部發言人郭嘉昆27日指出，中...

娃哈哈：宗馥莉100%繼承宗慶後股份

娃哈哈公司表示，（原告）杜建英方面在杭州中院案件裡的訴求沒有涉及娃哈哈集團股權；娃哈哈集團原來由創辦人宗慶後直接持有的2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。