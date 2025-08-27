聽新聞
娃哈哈：宗馥莉100%繼承宗慶後股份
娃哈哈公司表示，（原告）杜建英方面在杭州中院案件裡的訴求沒有涉及娃哈哈集團股權；娃哈哈集團原來由創辦人宗慶後直接持有的29.4%股權由遺囑公證明確由宗馥莉100%繼承，並且已經完成了工商變更登記。
界面新聞報導，今年8月，娃哈哈董事長宗馥莉及其三個「弟弟妹妹」信託案的判決結果，原告請求法院禁止被告處置或處理建浩創投有限公司在滙豐銀行香港帳戶中的資產（數額約為17.99億美元），以確保杭州訴訟的順利進行。
而杭州訴訟一度被外界猜測杜建英方面（三姐弟的母親）希望分割並部份繼承宗馥莉名下持有的娃哈哈集團29.4%股權。
娃哈哈公司澄清強調，杜建英方面在杭州中院案件裡的訴求沒有涉及娃哈哈集團股權，宗慶後直接持有的29.4%股權由遺囑公證證明，確定由宗馥莉100%繼承，並且已經完成了工商變更登記，相信杭州中院會對相關檔案的合法合規性以及有效性作出合理判斷，宗馥莉也會尊重並履行法院判決。
現在43歲的宗馥莉是杭州娃哈哈集團有限公司現任董事長和總經理，持有娃哈哈集團29.4%股份。但被外界視為宗慶後「獨女」的宗馥莉，卻在日前被三名自稱「同父異母的弟妹」在香港和杭州的法院起訴，涉及近21億美元巨額離岸信託資產、海外豪宅等財產糾紛，宗氏家族關係網浮出水面。
自宗慶後2024年2月去世之後，去年8月，杭州娃哈哈集團有限公司發生工商變更，宗慶後卸任法定代表人，董事長兼總經理職務，均由宗馥莉接任。天眼查app顯示，宗慶後本人所持有娃哈哈集團的29.4%股份，已由宗馥莉繼承，並已經完成工商變更。
