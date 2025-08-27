傳外長林佳龍密訪菲律賓政府高層 引發菲「一個中國」政策動搖疑慮

星島日報引述《馬尼拉時報》專欄作家、亞洲世紀戰略研究所副所長Anna Malindog-Uy在社交平台「X」發布的消息稱，外交部長林佳龍近日密訪菲律賓，26日現身蘇比克灣，27日還前往菲律賓的金融中心「馬加智」（Makati City）出席經濟論壇。

Anna Malindog-Uy稱，林佳龍率領大批台灣企業家代表團到訪，將討論「呂宋經濟走廊」。Anna Malindog-Uy引述兩名可靠消息人士指出，林佳龍與台灣企業代表團還將與菲律賓財政部舉行會談。

Anna Malindog-Uy指出，此事將引發一些令人擔憂的重要問題：這是否直接或間接地違反了菲律賓的「一個中國」政策？為什麼是台灣外交部長，而非通常負責此類交流的經濟或文化代表來到菲律賓？這將向北京釋放什麼訊號？又可能對馬尼拉產生什麼影響？這是否顯示菲律賓在經濟合作的名義下，與台灣的接觸方式正悄悄發生轉變？

Anna Malindog-Uy強調，菲律賓與全球大約183個國家一樣，奉行「一個中國」政策。菲律賓正式承認中華人民共和國（北京）是中國唯一合法的政府，因此與台灣沒有建立外交關係。這代表台灣僅能透過經濟和文化辦事處在菲律賓設有代表處。

Anna Malindog-Uy表示，若台灣外交部長確實以官方身分出現在菲律賓，並顯然已與菲律賓政府官員舉行會談，儘管停留時間僅2、3天，這在外交上都會有問題。