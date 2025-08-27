我去函陸方籲提供陸配除籍證明 陸委會證實：數十人陳情遭刁難

大陸國台辦今天透過記者會釋出訊息稱，海基會近日致函海協會，希望協助提供多名已定居台灣的大陸居民的除籍證明，但稱大陸公安機關不會「助紂為虐」。陸委會晚間證實有透過兩岸兩會管道去函陸方，並透露是因有數十位陸配向政府陳情遭大陸公安、公證部門刁難不配合開立文件，因而去函請陸方協助處理。

大陸國台辦27日上午召開例行記者會，有官媒提問時稱，「台灣海基會近日致函海協會，希望協助註銷多名已定居台灣的大陸居民戶籍並提供相關證明文件等」，就此詢問國台辦的回應。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，民進黨當局刻意針對在台定居落戶多年的陸配，是典型的濫權妄為、與民為敵。大陸公安機關始終依法依規處理有關居民戶籍事宜，「但絕不意味著會助紂為虐」。她還稱，「除非民進黨當局承認一個中國原則，以『台灣省』名義向各省區市主管機關提出請求，否則大陸方面不會接受民進黨當局提出的此類所謂請求。」

針對陸方披露，海基會表示由陸委會統一回應；陸委會晚間透過書面證實，有透過兩岸海基會、海協會管道去函陸方請其協助處理。

陸委會指出，配合政府規定前往中國大陸辦理喪失原陸籍證明的陸配朋友，因中國大陸各地方作法不一，而有被中共公安、公證等部門刁難不配合開立的案件，已有數十位當事人向政府陳情。政府為了協助在台的陸配朋友獲得完整的台灣身分，透過兩岸兩會管道去函陸方請其協助處理，以維持兩岸長期以來都各自堅持的兩岸單一戶籍制度。

不過，朱鳳蓮今天還表示，兩會對話溝通機制「早已停擺」，原因眾所周知，強調只有回到「九二共識」共同政治基礎上，承認兩岸同屬一個國家、一個民族的事實，兩岸對話溝通機制才能重啟，協商解決具體事務。

另外，內政部近期預告修正「在台原有戶籍大陸地區人民申請回復台灣地區人民身分許可辦法」，明訂「現（曾）為中共從事具有任何政治性目的之宣傳」等情況得「不許可」，遭朱鳳蓮批評做法是加劇綠色恐怖、製造寒蟬效應，卑鄙無恥，不得人心。

對此，陸委會重申，台灣身分是很珍貴的，要重新取得台灣身分，政府歷來都是很審慎的處理每個案件，台灣身分不是想拿就拿，想丟就丟，內政部修正的回復許可辦法法制用語是「回復」，但實質上就是中國大陸人士重新申請取得台灣身分，所以內政部只是參酌過往審查事例的經驗，將相關裁量因素明文化。